Как организации с «обособками» договориться с ИФНС о сдаче одной декларации по налогу на имущество

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ФНС своим письмом № БС-4-21/18242@ от 13.09.2017 направила рекомендации по порядку согласования налогоплательщикам представления одной налоговой декларации по налогу на имущество в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ.



В соответствии со статьей 386 НК организация, являющаяся налогоплательщиком налога на имущество, обязана представлять налоговые декларации (расчеты по авансовым платежам) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, и по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне «обособок».

При этом в случае, если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований, может заполняться одна декларация по согласованию с налоговым органом по данному субъекту РФ.



Вышеуказанный порядок не распространяется на случаи заполнения налоговой отчетности по налогу, когда имущество облагается по кадастройо стоимости.

При этом согласование с налоговым органом по субъекту РФ представления одной декларации должно быть получено до начала налогового периода, за который представляется такая декларация.



При согласовании следует уведомить налогоплательщика о необходимости последующего ежегодного согласования представления форм налоговой отчетности по налогу в аналогичном порядке, что связано, в частности, с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в последующие финансовые годы.



Также процедура согласования должна включать в себя доведение согласовывающим УФНС России по субъекту РФ до сведения выбранного налогоплательщиком налогового органа, в который будет представляться одна налоговая декларация (один налоговый расчет), информации о согласовании, с одновременным уведомлением налогоплательщика и указанного налогового органа о невозможности изменения в течение налогового периода выбранного налогового органа.