Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов

14

ИП, имеющие скромные доходы, не должны платить слишком большие фиксированные взносы. Так считают авторы законопроекта, который сегодня внесен в Госдуму.

Законопроектом № 269308-7 предлагается ограничить размер фиксированных взносов – установить верхнюю планку – 6% от дохода ИП.

Предприниматели с доходами менее 40 тыс. рублей в месяц должны вносить в бюджет существенно более высокую долю своих доходов по сравнению с теми, кто зарабатывает значительно больше, сетуют авторы проекта.

ИП на УСН с объектом «доходы», с доходом на уровне МРОТ обязан уплатить более 30% от общего дохода (выручки), а если учесть, что для получения такого дохода он неизбежно должен нести затраты, то доля изъятий, исчисленная от чистого дохода, превышает все разумные пределы.

Например, если издержки такого ИП составляют 70% дохода (т.е. добавленная стоимость, создаваемая непосредственно предпринимателем – 30%), то в этом случае за год своей деятельности человек получит 27000 рублей «чистого дохода» (при 90 000 руб. выручки), а уплатить в бюджет в виде фиксированных страховых взносов он обязан 27 990 рублей, т.е. больше, чем получил дохода.

В тоже время предприниматель с доходами более 500 тыс. рублей в год должен уплатить лишь 6% от своего дохода.

Действующая система порождает дискриминацию для людей, которые только хотят начать собственное дело и которые не могут рассчитывать на получение значительных доходов, особенно на начальном этапе деятельности, считают авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».