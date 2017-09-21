Какую госпошлину платить при подаче коллективного иска в суд

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При подаче искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными физическими лицами уплачивается госпошлина в размере 300 рублей.

В случае если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, госпошлина уплачивается плательщиками в равных долях.

При подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются госпошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и госпошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то уплачивается госпошлина за каждое самостоятельное требование.

С учетом изложенного при подаче в СОЮ одного искового заявления тремя физлицами должна уплачиваться госпошлина в размере, установленном для физлица, 300 рублей и соответственно каждым физическим лицом - в размере 100 (300 : 3) рублей.

При подаче в СОЮ пяти исковых заявлений тремя физлицами о признании незаконными решений трех ТСН и двух решений общих собраний ТСН должна уплачиваться госпошлина каждым физическим лицом в размере 500 (300 x 5 : 3) рублей.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/53697 от 22.08.2017.