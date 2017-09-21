Фирма на УСН включает в доходы излишки товара, выявленные при инвентаризации

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Стоимость излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, включается в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы при УСН. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-06/2/54380 от 24.08.2017.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы» при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, а также на расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров.

Таким образом, доходы, которые будут получены в ходе дальнейшей реализации излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, организация должна учитывать при определении налоговой базы по УСН. При этом, поскольку организация выбрала объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, она вправе уменьшать доходы на сумму расходов по оплате товаров.