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При возврате бракованного товара из Беларуси НДС платить не надо

21.09.17 15:47
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Как быть с НДС, если организация экспортировала товар в Республику Беларусь, а позже покупатели выявили брак и вернули его?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-13/1/56235 от 01.09.2017

Порядок применения НДС в случае возврата импортированных на территорию государства - члена ЕАЭС товаров, ранее экспортированных с территории другого государства - члена ЕАЭС, по причине ненадлежащего качества предусмотрен пунктом 11 раздела II Протокола, являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

При возврате белорусским покупателем товаров, ранее экспортированных в Республику Беларусь с территории РФ, по причине ненадлежащего качества обязанности по уплате НДС у российской организации при ввозе таких товаров не возникает и, соответственно, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) в налоговый орган не представляются.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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