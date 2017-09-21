ФСС поменяет формы важных документов по пособиям

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ФСС разместил на портале проектов НПА проект будущего приказа, которым утверждаются новые формы реестров, необходимых дл назначения пособий, а также порядок их заполнения.

В частности, разработаны такие документы:

- форма Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

- форма Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка;

- форму Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Поясним, эти документы заполняют работодатели из регионов-участников пилотного проекта ФСС по прямым выплатам.

Прежний Приказ ФСС № 223 от 15.06.2012 признается утратившим силу.

Кроме того, ФСС разработал также проект приказа об утверждении новых форм заявлений о выплате пособий. Приказ ФСС № 335 от 17.09.2012 признается утратившим силу.