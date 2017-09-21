Когда стартует проект по маркировке табачных изделий

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Эксперимент по маркировке табачных изделий контрольными (идентификационными) знаками будет проводиться в период с 15 января по 31 декабря 2018 года.

Соответствующий проект Постановления Правительства РФ, подготовленный Минфином, опубликован накануне на федеральном интернет-портале НПА.

Проект регулирует правоотношения, связанные с нанесением КИЗ на упаковку табачной продукции, порядком направления информации о КИЗ в информационную систему, обеспечивающую проведение эксперимента, и осуществлением мониторинга за оборотом табачной продукции.

Предусматривается, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

Цели эксперимента: