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Когда стартует проект по маркировке табачных изделий

21.09.17 10:12
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Эксперимент по маркировке табачных изделий контрольными (идентификационными) знаками будет проводиться в период с 15 января по 31 декабря 2018 года.

Соответствующий проект Постановления Правительства РФ, подготовленный Минфином, опубликован накануне на федеральном интернет-портале НПА.

Проект регулирует правоотношения, связанные с нанесением КИЗ на упаковку табачной продукции, порядком направления информации о КИЗ в информационную систему, обеспечивающую проведение эксперимента, и осуществлением мониторинга за оборотом табачной продукции.

Предусматривается, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

Цели эксперимента:

а) апробация полноты и достаточности механизмов маркировки КИЗ табачной продукции для обеспечения:

предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции;

подтверждения подлинности товаров;

противодействия незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе контрафактной;

установления прозрачных правил взаимодействия участников оборота табачной продукции, исключающих демпинг и использование иных непредусмотренных законодательством схем оборота табачной продукции;

стандартизации и унификации процедур учета оборота табачной продукции;

б) определение целесообразности перехода на обязательную маркировку КИЗ табачной продукции в фискальных целях (в части акцизов) с отказом от маркировки табачной продукции специальными и (или) акцизными марками;

в) определение изменений, которые необходимо внести в законодательство РФ, регламентирующее сферу обращения табачной продукции, в случае принятия решения о внедрении обязательной маркировки КИЗ табачной продукции по итогам эксперимента.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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