Когда стартует проект по маркировке табачных изделий
Эксперимент по маркировке табачных изделий контрольными (идентификационными) знаками будет проводиться в период с 15 января по 31 декабря 2018 года.
Соответствующий проект Постановления Правительства РФ, подготовленный Минфином, опубликован накануне на федеральном интернет-портале НПА.
Проект регулирует правоотношения, связанные с нанесением КИЗ на упаковку табачной продукции, порядком направления информации о КИЗ в информационную систему, обеспечивающую проведение эксперимента, и осуществлением мониторинга за оборотом табачной продукции.
Предусматривается, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.
Цели эксперимента:
а) апробация полноты и достаточности механизмов маркировки КИЗ табачной продукции для обеспечения:
предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции;
подтверждения подлинности товаров;
противодействия незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе контрафактной;
установления прозрачных правил взаимодействия участников оборота табачной продукции, исключающих демпинг и использование иных непредусмотренных законодательством схем оборота табачной продукции;
стандартизации и унификации процедур учета оборота табачной продукции;
б) определение целесообразности перехода на обязательную маркировку КИЗ табачной продукции в фискальных целях (в части акцизов) с отказом от маркировки табачной продукции специальными и (или) акцизными марками;
в) определение изменений, которые необходимо внести в законодательство РФ, регламентирующее сферу обращения табачной продукции, в случае принятия решения о внедрении обязательной маркировки КИЗ табачной продукции по итогам эксперимента.