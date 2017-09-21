Будет ли в России tax free?

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Госдума в среду, 20 сентября, рассмотрела в первом чтении законопроект о введении в России системы возврата НДС - tax free.

Проектом предусматривается возможность компенсации физлицам-гражданам не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в случае вывоза указанных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Система tax free будет касаться не всех видов товаров. Возврата налога не будет при приобретении подакцизных товаров. Кроме того, предусмотрено, что Правительство РФ может устанавливать перечень иных товаров, не попадающие под компенсацию НДС.

Однако не все компании получат право участвовать в новой системе. Законопроектом предусматривается ведение специального перечня организаций, которые могут оформлять документы для возврата НДС. Критерии для отбора таких организаций будет устанавливать Правительство, а вести перечень будет Минпромторг.

И вот именно эта норма о ведении перечня не понравилась депутатам от ЛДПР. По словам первого зампреда Комитета по бюджету и налогам Сергея Катасонова, может получится ситуация, когда из двух магазинов на одной улице один будет в системе, а другой нет. Здесь налицо нарушение принципов конкуренции, считает депутат. Однако замминистра финансов Илья Трунин возразил, что законопроект не предполагает того, чтобы Правительство определяло перечень конкретных магазинов. Правительство установит критерии магазинов, и Минпромторг не будет выбирать, кого включать в список, а кого нет.