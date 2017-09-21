Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

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Президент РФ Владимир Путин даст указание Правительству отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ. Об этом он сообщил главе «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину, во время встречи с ним.

Александр Калинин выразил обеспокоенность судьбой предпринимателей в связи с увеличением размера МРОТ. Индивидуальные предприниматели становятся заложниками повышения благосостояния остальных слоев населения, считает он.

«К примеру, если ничего не изменить, то платёж в следующем году вырастет на 17 процентов у индивидуальных предпринимателей при декларируемой инфляции где-то четыре [процента], а в следующем году — ещё на 22 процента.», — сообщил Путину глава «ОПОРЫ РОССИИ».

Калинин предлагает перейти к баллу, который даёт социальная пенсия.Т.е. ИП должны будут платить столько, сколько нужно для получения минимальной социальной пенсии.

Президент пообещал сформулировать Правительству задачу по отрыву прямой связи страховых взносов от МРОТ и предложил «ОПОРЕ РОССИИ» поучаствовать в проработке этого вопроса.

Кроме проблемы взносов на встрече обсуждалась и проблема перехода на онлайн-ККТ.