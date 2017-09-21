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Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

21.09.17 07:38
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Президент РФ Владимир Путин даст указание Правительству отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ. Об этом он сообщил главе «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину, во время встречи с ним.

Александр Калинин выразил обеспокоенность судьбой предпринимателей в связи с увеличением размера МРОТ. Индивидуальные предприниматели становятся заложниками повышения благосостояния остальных слоев населения, считает он.

«К примеру, если ничего не изменить, то платёж в следующем году вырастет на 17 процентов у индивидуальных предпринимателей при декларируемой инфляции где-то четыре [процента], а в следующем году — ещё на 22 процента.», — сообщил Путину глава «ОПОРЫ РОССИИ».

Калинин предлагает перейти к баллу, который даёт социальная пенсия.Т.е. ИП должны будут платить столько, сколько нужно для получения минимальной социальной пенсии.

Президент пообещал сформулировать Правительству задачу по отрыву прямой связи страховых взносов от МРОТ и предложил «ОПОРЕ РОССИИ» поучаствовать в проработке этого вопроса.

Кроме проблемы взносов на встрече обсуждалась и проблема перехода на онлайн-ККТ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 10
Аноним
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Аноним
Есть еще административные расследования, которые по факту тоже являются проверками. Как я понимаю...
Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много
Аноним
Закон от 29.07.2017 г.,подписанный В.В. Путиным мне нравится.Как мне теперь жить с протезами в 2 ...
Все про новую уголовную ответственность за неуплату страховых взносов
Аноним
нда.. благими намерениями выстлана...  вот разумно можно понять..что для работника должно бы...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Аноним
Меня ПФРФ наказал по так называемому 8МРОТ:  8МРОТ умноженные на ставку ПФРФ (20%) увеличенн...
За что и как наказывают ПФР и ФСС
Аноним
И, самое интересное, живем мы так уже долго.... Видимо это кого-то устраивает.
Игра в кошки мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Какой интересный новый эвфемизм к слову "кидалово" - "игра в кошки-мышки". Клерк знает толк в том...
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Клерк
Svetlana_Odintsova
Аноним, Вы писали:Все банки снимают от 1-3% при перечислении средств на карту физ.лица. Таким обр...
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Аноним
уже более 16 лет мы работаем в сфере транспортной экспедиции... Именно экспедиции, а не просто пе...
Особенности применения ЕНВД при погрузочно-разгрузочных работах
Аноним
А еще единственный бухгалтер, как любой живой человек, а не робот, может заболеть, попасть в боль...
Как в 2017 году работать с требованиями налоговых органов
Аноним
Все наше государство - это МММ, нужно вести предпринимательскую деятельность без регистрации в на...
ИП сама себе начисляла зарплату и платила взносы в надежде увеличить будущую пенсию. Но увы...
Аноним
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ТОРИБАНК" (Открытое акционерное общество) АБ "ТОРИБАНК"
ТОРИБАНК
Аноним
А вы не думайте, слова заголовка поменяйте и в интернете погуляйте, Анон из Калининграда.
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
Отличная статья! Спасибо. Все понятно и наглядно. 
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Аноним
Мне одной хочется взорвать эту планету, чтобы Вселенная вздохнула свободней?
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Аноним
А по моему надо не увольнять, мне кажется статья есть за распространение порнографии, клерк ее ча...
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Аноним
можно для желающих установить ниже взносы и выше пенсионный возраст?
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Аноним
У большинства 6 процентов с оборота, а не дохода, что может быть и 60 процентов налога при наценк...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
Аноним
Дежавю....Настал 37-ой год...без расстрела, подкрался незаметно ГУЛАГ ..добить юридических лиц,а ...
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Аноним
Подумалось, какого "значительного успеха в масштабах страны" достиг человек, если весь его успех ...
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Клерк
yante
Подумаешь, еще 65% ИП закроются, не успев перейти на новые Кассы... :)
Повышение МРОТ одобрено Правительством
Клерк
yante
  Мы уже поняли, что справиться с "нелегальными" бизнесменами ФНС не может, потому начала "м...
Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей
Аноним
Достигли, значит пора возвращать спонсору полученное от него.
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
Все банки снимают от 1-3% при перечислении средств на карту физ.лица. Таким образом получается ум...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
Аноним
Аноним, Вы писали:А чемпионам ОИ за что? Их карьеру народ спонсирует, а потом народ же им за меда...
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Клерк
Диана Г.Н.
Буду писать дальше, разбираться, на основании чего УФНС мне отвечали на вопросы, которые я задав...
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Аноним
В то время было совсем другое Отечество, значит не положено.
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
Нужно проверять как начисляют з/плату работникам Пенсионного фонда.  ИП проработал 20 лет у ...
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Аноним
Галина1977, Вы писали:Видимо, каждый видит то, что ему ближе )))  Может, просто у кого-то пл...
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Аноним
Да уж, будем надеяться на лучшее, регламент хоть прописали, а то неделю предпринимательница, кото...
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Аноним
А чем так сильно занят ПФР, что им требуется аж 20 рабочих дней на устранение ошибок??? Включить ...
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Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Клерк
Ramanich
Остается вопросом показательное ли это действие или реальное решение проблемы?
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