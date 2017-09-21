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Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ

21.09.17 07:39
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У неторговых организаций и ИП, применяющих ПСН и ЕНВД, появился шанс по отсрочке применения онлайн-ККТ.

Президент Владимир Путин во время встречи с главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым обсудил, в том числе, и проблемы с переходом на новую кассовую технику.

Калинин заявил о том,что темпы, заложенные в действующем законе, чреваты тем, что это невозможно будет выполнить и бизнесу, и самим производителям.

«К примеру, в этом году предпринимателям поставили 1,2 миллиона касс и 1,2 миллиона накопителей. А в следующем году нужно будет поставить три миллиона касс, три миллиона накопителей, и ещё 1,2 миллиона придёт с того года, который нужно менять. Соответственно это огромные риски и срывов поставок, и очередей. Да и такое количество предпринимателей просто по своим компетенциям не успеет к установке: по подготовке сотрудников и так далее.», — высказал свои опасения глава «ОПОРЫ РОССИИ».

Представитель бизнеса предложил сдвинуть сроки для некоторых категорий бизнеса и расширить перечень видов деятельности, при которых можно не применять ККТ. В ответ Путин заявил, что торговые предприятия должны перейти, как и указано в законе, к середине 2018 года. А вот переход остальных видов можно было бы и сдвинуть.

Так же нашло понимание у Президента и предложение расширить список видов деятельности, при которых не надо будет устанавливать новые ККТ.

Кроме проблемы онлайн-ККТ на встрече обсуждалось повышение МРОТ и проблемы у индивидуальных предпринимателей, которые возникнут из-за этого.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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