Как заполнить раздел 2.1 отчета по налогу на имущество

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Строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации по налогу на имущество организаций заполняется в случае отсутствия информации о кадастровом номере (строка с кодом 010) или условном номере (строка с кодом 020) раздела 2.1 налоговой декларации.

При этом в качестве инвентарного номера может заполняться инвентарный номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2010 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», либо инвентарный номер объекта недвижимости, присвоенный органами технической инвентаризации при проведении технического учета, технической инвентаризации.

Такие разъяснения дает УФНС по Сахалинской области.