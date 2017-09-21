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Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему

21.09.17 12:14
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Как и в вопросе о несуществующих долгах по страховым взносам из-за неверного, так и в проблемах при приеме РСВ из-за якобы неверных СНИЛС, налоговики не берут вину на себя, а кивают в сторону ПФР. Мол, мы не виноваты, это все они...

Как известно, первая отчетная кампания по сдаче РСВ в налоговую инспекцию прошла не очень гладко. В ИФНС отказывались принимать совершенно правильные отчеты по причине отсутствия в их базе СНИЛС застрахованных лиц.

Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, с проблемами при сдаче РСВ столкнулись 85% бухгалтеров. Обсуждая эту тему, бухгалтеры негодовали и делились своими способами решения проблемы.

Между тем далеко не всем удалось избавиться от этой напасти. Некоторые бухгалтеры и при сдаче полугодовых расчетов продолжали получать уведомления о несуществующих ошибках из-за СНИЛС и ИНН сотрудников. Сегодня участница нашей группы в Фейсбуке рассказала о результатах своей борьбы с этим явлением.

По рекомендации бухгалтера сотрудник обратился в ИФНС с просьбой разобраться в ситуации и разъяснить, что не так с его данными.

Делюсь, возможно интересной ситуацией. Каждый раз при сдаче РСВ в налоговую, приходит ответ что некоторых СНИЛС сотрудников нет в базе. Одного человека я попросила сходить в налоговую, ему было недалеко) Написал он там заявление с просьбой уточнить что за фигня? Вот пришел ответ из налоговой)
Предполагаю что в ПФР мне не помогут, поскольку никаких претензий к СЗВ-М не было.
- Любовь Фролова

Фото Любови Фроловой.

В своем письме ИФНС сообщает, что данные его СНИЛС не прошли актуализацию. Почему так произошло – налоговики не уточняют. Заявителю предложено обратиться в ПФР. Вдруг там ему помогут?

Однако у ПФР никогда не возникало вопросов к его СНИЛС, отчеты СЗВ-М фонд исправно принимает и никаких заявление о неактуальности номера не делал. Так что все вопросы к ИФНС. Круг замкнулся.

А компания между тем продолжит получать от ИФНС протоколы приема РСВ с обнаруженными там ошибками…

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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