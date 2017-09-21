Налоговики ответили на самые популярные вопросы по спецрежимам
21.09.17 13:14
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УФНС по Санкт-Петербургу разместила на своем сайте ответы на несколько наиболее популярных вопросов, касающихся специальных налоговых режимов.
Налоговики рассказали о том:
- что уйти с УСН в середине года нельзя;
- что совмещать УСН с ЕНВД возможно;
- когда можно вернутся на УСН после утраты на право её применения;
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как уменьшить ЕНВД на страховые взносы и др.
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