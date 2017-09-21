В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ

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Читательница нашего форума рассказала о претензиях со стороны ИФНС по поводу одной из справок 2-НДФЛ. Налоговики указали на недостоверные паспортные данные сотрудника и грозятся штрафом.

Дело в том, что к моменту сдачи сведений сотруднику исполнилось 45 лет и его паспорт подлежал замене. Бухгалтер упустил из вида этот момент, так как не отслеживал достижение сотрудниками «критического» возраста. Между тем сотрудник документ поменял, но справки были сданы за несколько дней до этого события.

Получается, что на момент сдачи отчета старый паспорт был уже недействителен, а новый еще не был получен.

Пришло "письмо счастья" из ИФНС - мол-де, у вас в 2-НДФЛ неправильные паспортные данные указаны, штрафом пригрозили. Позвонила я, выяснила, о каком работнике речь, проверила все данные.

Ситуация такая: 3 февраля человеку стукнуло 45 лет, паспорт становится недействительным, но я о дате рождения работника не вспомнила. 14 февраля сдали мы с ИП-работодателем справки 2-НДФЛ, где фигурировали старые паспортные данные.

Новый паспорт работник получил только 17 февраля.

Вот и возник теперь вопрос: была ли ошибка с нашей стороны, если нового паспорта ещё не существовало, а старый уже был недействителен? И надо ли, как хотят налоговики, подавать корректировку?

- Крысавица

Обсуждение происходит в теме форума «Паспортные данные в 2-НДФЛ».

Напомним, в письме ФНС от 01.11.2016 № БС-4-11/20817 сообщается, что перед представлением 2-НДФЛ налоговым агентам необходимо провести мероприятия по актуализации персональных данных физлиц в целях представления достоверных справок и проверить актуальность персональных данных работников.

В случае если у физлица произошло изменение персональных данных после представления налоговым агентом справки по форме 2-НДФЛ в налоговый орган, уточненную справку по форме 2-НДФЛ об изменении персональных данных физического лица представлять не следует.

В решении ФНС № СА-4-9/24731@ от 22.12.2016 по жалобе налогоплательщика отмечается, что привлечение организации к налоговой ответственности за представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения только о серии и номере паспорта или об адресе места жительства налогоплательщика, при наличии иных идентифицирующих признаков налогоплательщика (ФИО, ИНН), неправомерно.