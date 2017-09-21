Одной схемой при выплате дивидендов стало меньше
Налоговики раскрыли еще одну схему ухода от налогов при выплате дивидендов иностранной компании, сообщается на сайте ФНС РФ.
Выплата дивидендов в адрес технической иностранной компании не позволяет применять льготы по международному соглашению об избежании двойного налогообложения. К такому выводу пришли суды трех инстанций, подтвердив правомерность решения налогового органа о доначислении российской организации налогов, пени и штрафов на сумму более 16 миллионов рублей.
В ходе проверки налоговый орган установил, что российская организация применяла схемы по уклонению от уплаты налога на дивиденды, выплачиваемые в адрес иностранной компании, зарегистрированной в Республике Кипр. По мнению инспекции, российская организация неправомерно применила льготную ставку 5%, предусмотренную соглашением об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр. Иностранная организация (резидент Республики Кипр) не являлась фактическим получателем дохода, а действовала как техническая компания, направляя получаемый доход в оффшорную юрисдикцию.
Принимая решение в пользу налогового органа, суды установили, что иностранная компания не ведет предпринимательской деятельности и не обладает полномочиями распоряжаться получаемым доходом. Кроме того, установлено, что она введена в структуру акционеров российской организации искусственно с целью налоговой оптимизации/ухода от налогов. Это исключает возможность пользоваться преимуществами, предусмотренными международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.
Таким образом, налогоплательщик при выплате дохода такой иностранной компании должен применять ставку налогообложения, установленную положениями Налогового кодекса РФ.