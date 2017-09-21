Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно сдать через сайт ФНС. Но не всю

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Большинство налогоплательщиков уже предоставляет отчетность в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота. Однако существует возможность передачи её через сайт ФНС, без операторов.

Электронный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» пока действует в виде пилотного проекта.

Для направления декларации через сервис необходимо:

получить идентификатор посредством сервиса «Сервис получения идентификатора абонента»;

установить корневой сертификат удостоверяющего центра ФНС России;

установить сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД для шифрования отчета и проверки квитанции;

подготовить файл транспортного контейнера (с помощью программного средства «Налогоплательщик ЮЛ»).



Датой и временем приема отчета считаются соответственно дата и время поступления зашифрованного файла в МИ ФНС России по ЦОД. Квитанция о приеме отчета формируется в случае успешной проверки электронной подписи и форматно-логического контроля.

Обратите внимание, что через сервис нельзя отправлять декларации по НДС и расчеты по страховым взносам.