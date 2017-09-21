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Трудинспекторы пойдут в суд, чтобы защищать работников

21.09.17 16:34
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Расширить полномочия трудовой инспекции в сфере защиты трудовых прав работников, наделив этот орган правом обращения в суд от имени работника и представления его интересов в суде – цель нового законопроекта, внесенного в Госдуму.

Сейчас Трудинспекция, защищая права работников, может наложить штраф на нерадивого работодателя. Пойти дальше и отстоять интересы обиженным сотрудников в суде трудинспекторы не могут, таких полномочий ТК им не дает. Это неправильно, решил депутат Госдумы С. Иванов, который подготовил законопроект № 269898-7 о внесении поправок в статьи 356 и 357 ТК.

Автор проекта сетует, что самостоятельное обращение работника в суд с иском к работодателю, например, о взыскании заработной платы представляется затруднительным по ряду причин.

Во- первых, в подтверждение своих требований работнику необходимо истребовать документы у работодателя (расчет заработной платы, ведомости начисления, копия приказа о приеме на работу и т.п.). С учётом того, что работодатель, является ответчиком по иску работника, он не заинтересован в полном и быстром предоставлении соответствующих документов.

Во-вторых, работник вынужден нести дополнительные финансовые затраты по оформлению документов и оплате юруслуг, в то время как он ограничен в денежных средствах, ввиду невыплаты заработной платы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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