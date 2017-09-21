Имущественные налоги физлиц: разъяснения от налоговиков

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Кто устанавливает кадастровую стоимость и как исчисляется налог на недвижимость? Какова ставка транспортного налога? Почему не пришло налоговое уведомление и когда платить налог на имущество? Эти и многие другие вопросы граждан поступают в налоговые органы области в преддверии кампании по уплате имущественных налогов, а также в связи с проходящей рассылкой налоговых уведомлений.



На наиболее актуальные вопросы налогоплательщиков ответили специалисты Управления ФНС России по Вологодской области:

1. В налоговом уведомлении не начислен налог на принадлежащую мне квартиру? Что необходимо сделать в данном случае?



Обязанность сообщать о наличии объектов недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, облагаемых налогами, возникает у гражданина, если он ни разу не получал налоговых уведомлений и поэтому не уплачивал налоги в отношении данных объектов. Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов необходимо представить в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщение об имеющемся имуществе можно представить в налоговый орган, как по месту жительства налогоплательщика, так и по месту нахождения объектов налогообложения.



Управление напоминает, что за непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений введена налоговая ответственность, предусматривающая взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и транспортного средства, по которым не представлено такое сообщение.



На сайте ФНС России можно ознакомиться с формой, порядком заполнения и представления сообщения об объектах налогообложения.



2. По какой причине предприниматель, ранее освобожденный от уплаты налога, получил налоговое уведомление в отношении принадлежащего ему магазина?



С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2014 №382-ФЗ, отменяющий льготы по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости индивидуальных предпринимателей, при условии, что такие объекты включены в Перечень объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, утвержденный на соответствующий налоговый период уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.



Таким образом, если магазин (здание или помещение) предпринимателя включен в вышеуказанный Перечень объектов на 2016 г., то предприниматель получит в 2017 году налоговое уведомление на уплату налога на имущество.



3. По какой причине пенсионеры, ранее освобожденные от уплаты налога, получили налоговое уведомление?



С 01.01.2015 порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на территории Российской Федерации регулируется главой 32 НК РФ. С 2015 года, имея в собственности несколько квартир или дач, льгота по налогу предоставляется для пенсионеров не на всё имущество, как раньше, а в отношении только одного объекта каждого вида: (квартира или комната, жилой дом, помещение или сооружение, хозяйственное строение или сооружение, гараж или машино-место).



В случае наличия основания для получения льготы, необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».



4. В случае принятия комиссией при территориальном органе Росреестра решения о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка в 2017 году, на основании заявления, поданного в 2017 году, повлечет ли данное решение перерасчет земельного налога за 2016 год?



Исходя из статьи 391 НК РФ, в случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном порядке по решению комиссии при территориальном органе Росреестра сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии, учитываются при определении налоговой базы, начиная с того налогового периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.



В этой связи, в случае принятия комиссией решения о пересмотре кадастровой стоимости на основании установления рыночной стоимости участка в текущем году, перерасчет налога за 2016 год производиться не будет, а изменения налоговой базы будут учитываться при расчете налога за 2017 год.