Клерк.Ру
 
0
0

Имущественные налоги физлиц: разъяснения от налоговиков

21.09.17 17:03
8

Кто устанавливает кадастровую стоимость и как исчисляется налог на недвижимость? Какова ставка транспортного налога? Почему не пришло налоговое уведомление и когда платить налог на имущество? Эти и многие другие вопросы граждан поступают в налоговые органы области в преддверии кампании по уплате имущественных налогов, а также в связи с проходящей рассылкой налоговых уведомлений.

На наиболее актуальные вопросы налогоплательщиков ответили специалисты Управления ФНС России по Вологодской области:

1. В налоговом уведомлении не начислен налог на принадлежащую мне квартиру? Что необходимо сделать в данном случае?

Обязанность сообщать о наличии объектов недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, облагаемых налогами, возникает у гражданина, если он ни разу не получал налоговых уведомлений и поэтому не уплачивал налоги в отношении данных объектов. Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов необходимо представить в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщение об имеющемся имуществе можно представить в налоговый орган, как по месту жительства налогоплательщика, так и  по месту нахождения объектов налогообложения.

Управление напоминает, что за непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений введена налоговая ответственность, предусматривающая взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и транспортного средства, по которым не представлено такое сообщение.

На сайте ФНС России можно ознакомиться с формой, порядком заполнения и представления сообщения об объектах налогообложения.

2. По какой причине предприниматель, ранее освобожденный от уплаты налога, получил налоговое уведомление в отношении принадлежащего ему магазина?

С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2014 №382-ФЗ, отменяющий льготы по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости индивидуальных предпринимателей, при условии, что такие объекты включены в Перечень объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, утвержденный  на соответствующий налоговый период уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

Таким образом, если магазин (здание или помещение) предпринимателя включен в вышеуказанный Перечень объектов на 2016 г., то предприниматель получит в 2017 году налоговое уведомление на уплату налога на имущество.

3. По какой причине пенсионеры, ранее освобожденные от уплаты налога, получили налоговое уведомление?

С 01.01.2015 порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на территории Российской Федерации регулируется главой 32 НК РФ. С 2015 года, имея в собственности несколько квартир или дач, льгота по налогу предоставляется для пенсионеров не на всё имущество, как раньше, а в отношении только одного объекта каждого вида: (квартира или комната, жилой дом, помещение или сооружение, хозяйственное строение или сооружение, гараж или машино-место).

В случае наличия основания для получения льготы, необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

4. В случае принятия комиссией при территориальном органе Росреестра решения о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка в 2017 году, на основании заявления, поданного в 2017 году, повлечет ли данное решение перерасчет земельного налога за 2016 год?

Исходя из статьи 391 НК РФ, в случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном порядке по решению комиссии при территориальном органе Росреестра сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии, учитываются при определении налоговой базы, начиная с того налогового периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

В этой связи, в случае принятия комиссией решения о пересмотре кадастровой стоимости на основании установления рыночной стоимости участка в текущем году, перерасчет налога за 2016 год производиться не будет, а изменения налоговой базы будут учитываться при расчете налога за 2017 год.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
До конца года физлица должны сообщить в ИФНС о своем имуществе, если налоговики о нем не знают
 
Бухгалтерские новости
 
Рассчитать сумму имущественных налогов можно самостоятельно
 
Бухгалтерские новости
 
Как рассчитать налог на землю
 

»
Мнения 97
Аноним
Натали Б, Вы писали:"Отлично", ещё пару-тройку лет осталось подождать, и всё заработает! пар...
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно сдать через сайт ФНС. Но не всю
Клерк
Натали Б
бух2007, Вы писали:Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МР...
Где вырастет минималка в 2018 году?
Клерк
Натали Б
Так вот зачем в отчёт по страховым взносам столько всяких данных включили!Чтобы вероятность ошибк...
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
Клерк
Натали Б
"Отлично", ещё пару-тройку лет осталось подождать, и всё заработает!
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно сдать через сайт ФНС. Но не всю
Аноним
Господин Силуанов, неужели Вам не страшно от того, что столько людей Вас проклинает и желает толь...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
у меня в том году было 4 работника. в этом я остался один. остальных под зад мешалкой.поставил се...
ФСС озвучил 6 причин, почему будет бороться с серыми зарплатами
Клерк
company-ms
Ну вы как колхозники, ей богу, видно же, что идет большая реформа в системе налогообложения и без...
Должная осмотрительность налоговикам больше не интересна. Почему уголовки по налогам станет больше
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Над.К, Вы писали:и если вы считаете что налог при торговле с Тонара в Москве 13...
Почему три новые схемы обналички называют «интеллигентными»
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:Подождите, я не понял иллюстрацию. Если мужик картинке - это ФСС. Почему у него...
«Ночной бухгалтер». Три бухгалтерских сенсации суток
Аноним
Лучше бы научились передавать данные в ФНС.Чему учить школьников, если правила игра все время мен...
ПФР запустил школьный сайт
Аноним
Подождите, я не понял иллюстрацию. Если мужик картинке - это ФСС. Почему у него нет любви с ФНС?
«Ночной бухгалтер». Три бухгалтерских сенсации суток
Клерк
historyfoto
Провокатор у вас художник. Увольте его от греха. Но смешно 
«Ночной бухгалтер». Три бухгалтерских сенсации суток
Аноним
Если ЦБ заберет у Шишханова с Гуцириевым хотя бы часть из этих активов, что они будут с ними дела...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
В основном это не жалобы, а их рейды. У нас за этот год без всяких жалоб было пять проверок: две ...
Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много
Клерк
mityai
Автор, а сам Бинбанк на пустом месте возник, или на основе каких-то других банков? Почему в загол...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Клерк
Татьяна- Васильевна
у зам.начальника Гриценко И.Н з/плата в месяц 55546,22 рублей  для зам начальника вполне ад...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Диана Г.Н., Вы писали:Досудебку ФНС РФ скидывает на нижестоящую инспекцию - они Вам ответят. Отту...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
вроде форум для бухгалтеров и экономистов, а такую ерунду пишут....И деньги в чужом кармане счита...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
а че не так-то.  я подключилась, даже ключ не меняла. Пока все норм.
«Декларация.Online» — защищаем бухгалтеров от рутины и злых инспекторов
Клерк
Диана Г.Н.
Досудебку ФНС РФ скидывает на нижестоящую инспекцию - они Вам ответят. Оттуда только вода - ждите...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
Эти "сильные мира всего" умом не блещут. Надеялись,что деньги и взятки их спасут.А оно вон как вы...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Диана Г.Н., Вы писали:На уровне местячковых МИФНС, не согласен на счет неуверенной позиции. Они-т...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Клерк
Диана Г.Н.
На уровне местячковых МИФНС, не согласен на счет неуверенной позиции. Они-то как раз уверенно ссы...
Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год
Аноним
Здравствуйте,мы с сестрой сироты (опекун бабушка) планируем вставать на очередь для получения ква...
Предоставление жилья детям-сиротам
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Анониму: С тех, кто нигде не числится   Ну да, сейчас же пока ещ...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
<b>Модератор</b>
бух2007
фантазеры. состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населен...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
бух2007
Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МРОТ и значительно пр...
Где вырастет минималка в 2018 году?
Аноним
Вот к чему приводит бессменность правящей элиты 
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Нет, сейчас однодневки не сразу на бомжей открывают. Сначала ООО открывают на вполне приличного ч...
Уголовка за открытие однодневок: очередное дело
Аноним
Сам народ никуда не качнет, если не найдутся те, кто этот народ раскачает. Все наезды на Путина в...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Аноним, Вы писали:Проводили у себя аттестацию раб мест 5лет назад.Теперь название поменяли на спе...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы