Как получить зарплатные долги с работодателя-банкрота

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Во время финансовой нестабильности экономического рынка, участились случаи признания организаций банкротами. Как получить с таких работодателей долги по зарплате? Рекомендации дали в ГИТ Хабаровского края.

В соответствии со ст.ст.126,134,142 Федерального Закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства исполнение обязательств должника осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены законом о несостоятельности.

Расчеты по выплате зарплаты и выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую очередь в соответствии с реестром требований кредиторов по мере поступления денежных средств.

Определением Арбитражного суда назначается конкурсный управляющий, которым проводятся все мероприятия для дальнейшей реализации имущества должника, взыскания и получения кредиторской задолженности и проведения расчетов с кредиторами.

Обязанности конкурсного управляющего относительно работников не совпадают с полномочиями работодателя. Иными словами, при признании работодателя банкротом изменяется правовое положение работника, перед которым на момент возбуждения дела о банкротстве имелась задолженность по выплате заработной платы, он становится кредитором, и соответствующие правоотношения по погашению задолженности регулируются не трудовым законодательством, а законодательством о банкротстве.

Таким образом, непогашение задолженности по заработной плате перед работниками со стороны организации, находящегося в процессе конкурсного производства, непосредственно не обусловлено нарушением трудовых прав работников и у ГИТ отсутствуют правовые основания для применения норм трудового законодательства РФ в отношении предприятия, признанного банкротом.

Все необходимые сведения о сроках погашения задолженности предприятием перед работниками, а также порядок внесения работников (бывших работников) в реестр требований кредиторов, можно получить у конкурсного управляющего, непосредственно назначенного Арбитражным судом.

С вопросом о неправомерных действиях конкурсного управляющего предприятия-банкрота в части непогашения задолженности по зарплате и иным, предусмотренным трудовым законодательствам РФ выплатам, необходимо обращаться в Органы Росреестра, занимающиеся привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности.