Клерк.Ру
 
0
0

Как получить зарплатные долги с работодателя-банкрота

22.09.17 09:29
1

Во время финансовой нестабильности экономического рынка, участились случаи признания организаций банкротами. Как получить с таких работодателей долги по зарплате? Рекомендации дали в ГИТ Хабаровского края.

В соответствии со ст.ст.126,134,142 Федерального Закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства исполнение обязательств должника осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены законом о несостоятельности.

Расчеты по выплате зарплаты и выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую очередь в соответствии с реестром требований кредиторов по мере поступления денежных средств.

Определением Арбитражного суда назначается конкурсный управляющий, которым проводятся все мероприятия для дальнейшей реализации имущества должника, взыскания и получения кредиторской задолженности и проведения расчетов с кредиторами.

Обязанности конкурсного управляющего относительно работников не совпадают с полномочиями работодателя. Иными словами, при признании работодателя банкротом изменяется правовое положение работника, перед которым на момент возбуждения дела о банкротстве имелась задолженность по выплате заработной платы, он становится кредитором, и соответствующие правоотношения по погашению задолженности регулируются не трудовым законодательством, а законодательством о банкротстве.

Таким образом, непогашение задолженности по заработной плате перед работниками со стороны организации, находящегося в процессе конкурсного производства, непосредственно не обусловлено нарушением трудовых прав работников и у ГИТ отсутствуют правовые основания для применения норм трудового законодательства РФ в отношении предприятия, признанного банкротом.

 Все необходимые сведения о сроках погашения задолженности предприятием перед работниками, а также порядок внесения работников (бывших работников) в реестр требований кредиторов, можно получить у конкурсного управляющего, непосредственно назначенного Арбитражным судом.

С вопросом о неправомерных действиях конкурсного управляющего предприятия-банкрота в части непогашения задолженности по зарплате и иным, предусмотренным трудовым законодательствам РФ выплатам, необходимо обращаться в Органы Росреестра, занимающиеся привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК
 
Бухгалтерские новости
 
Роструд хочет получить полномочия по блокировке счетов работодателей
 

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
»
Мнения 22
Аноним
Ну и что, приостановил деятельность ИП в 2012 году, сдавал все отчеты. За 2014 год сдал единую (у...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Аноним
Диана Г.Н., Вы писали:Дальше выйдет новое соглашение о том, как они будут корректировать скоррект...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Месяц на обмен без штрафа. недействителен с даты ДР.
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
Аноним
попахивает черным пиаром.. Уже есть статьи, где четко прописано: банк банком, НПФы отдельно. и им...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Месяц же дается на обмен паспорта, так что он до 3 марта действительный
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
Аноним
Коммунисты согласно своей начисленной зарплаты и пенсии пропорционально будут распределять ? Это ...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
Аноним
Минимум на душу населения в целом по РФ установлен в размере 10 160 руб.  Просьба поправить ...
Установлен размер прожиточного минимума за второй квартал
Аноним
Очередной маразм ПФР!Скоро для дошкольного возраста сайт сделают,чтобы уже в садике знали,что так...
ПФР запустил школьный сайт
Аноним
Так вот зачем в отчёт по страховым взносам столько всяких данных включили!Чтобы вероятность ошибк...
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
Клерк
Альтернатива
. И на пенсию ИП не влияет, и денежка в общую копилку  Почему не влияет, добавляет баллы. (п...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Клерк
hub
У клиента подобное было, но только в ЕРСВ.... Сдали отчет за первый квартал. Потом приходит требо...
В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ
Клерк
bestiya7460
Бедный несчастный банковский сектор, прямо жалко их, аж плакать хочется, такое число банков разве...
Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк
Клерк
bestiya7460
Аноним, Вы писали:За Путина больше не голосуем за него уже давно все проголосавано)))))
ФНС не согласилась с ПФР. Нельзя отказывать ИП в перерасчете взносов
Клерк
bestiya7460
Никогда этого не будет в нашей стране и так понятно, 2018 год не за горами, вот все и городят не ...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
Аноним
Справедливости не было и не будет. У нас капитализм  а значит всё за деньги. 
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
Здравствуйте!!! Можно найти мошенницу по номеру телефона и ссылке в контакте??
Как можно найти мошенника по номеру карты?
Клерк
ЕленаНС-А
СОУТ обязательна для всех коммерческих организаций. А вот, если не ошибаюсь, для государственных ...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Обслуживающий
ToT
Выдать премию редактору!!!! И всем!!! Спасибо за настроение!  Хорошо, выдадим))) 
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
Обслуживающий
ToT
Профессиональный праздник ККТ
Первому в России онлайн-чеку – год
Клерк
msw
Выдать премию редактору!!!!И всем!!! Спасибо за настроение!
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
Аноним
Все действия налоговой дискредитируют власть, пускай сами себя и защищают, если с мозгами проблем...
Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей
Аноним
Да и к нам налоговая не когда не приходила, но как-то составила акт об отсутствии 18 февраля 2017...
Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей
Аноним
Схемы же прозрачные, связи контор и однодневки в спарке видны, сами проверяем чтобы в лишнее дерь...
Почему три новые схемы обналички называют «интеллигентными»
Аноним
http://chn.ge/2xlK55g  петиция по фиксированному взносу
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
<b>Модератор</b>
Над.К
и для всех ИП? Вообще-то написано про неторговые организации и ИП. И те и те - неторговые. Но в ...
Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
если я правильно прочел--то отсрочка предлагается для неторговых организаций и для всех ИП?
Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Ни о чем. Игра в осведомлённость Марриотов и кому-то задаваемых вопросов)) По приватизации изменя...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
А летом 2017 года вышло постановление верховного суда о том, что нет необходимости белорусов реги...
В Москве по требованию прокуратуры строительная компания оштрафована на 11,2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства
Клерк
Старый ворчун
Аноним, Вы писали:Кто-нить сравнивал цены?  Мне понравился тариф Американо:Один кв...
«Декларация.Online» — защищаем бухгалтеров от рутины и злых инспекторов
Аноним
На Контуре минимум 10 000 рублей в год платить, если это Москва. Так что Контур не выгодно
«Декларация.Online» — защищаем бухгалтеров от рутины и злых инспекторов
Клерк
Mihalich
Интересно, только я расшифровал аббревиатуру ФПГ, как финансовая преступная группировка? 
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
Аноним
Если не могут дать работающим пенсионерам нормальную пенсию, то пусть и взносы в пенсионный фонд ...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Состояние семьи Гуцериевых выросло за год в два с половиной раза, до $9,8 млрд. Если в ЦБ люди в ...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии