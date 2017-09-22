Один налогоплательщик оплатил налоги за другого. Как регулируются их отношения?

Аноним бух2007, Вы писали:Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МР... Где вырастет минималка в 2018 году?

Аноним zaratushtra, Вы писали:Получается для ВНП ст. 54.1 НК РФ будет применяться за налоговые периоды д... Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ

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Альтернатива Нормально все добавляет. За 2014 – к РПК добавлено 85309-44. За 2015 – к ИПК добавлено 7.39 балло... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

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Над.К Аноним, Вы не можете оспорить письмо, это не нормативный документ. И практики пока просто не... ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет

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yante Аноним, Вы писали:После сверки с ПФР в налоговую был отправлен файл, но, по данным налоговой он п... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Аноним После сверки с ПФР в налоговую был отправлен файл, но, по данным налоговой он пришел с ошибкой, и... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Аноним Аноним, Вы писали:У меня свекровь , ей за 80, у неё пенсия 29 т.руб. , первый раз слыш... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

svetuochek В номере всего 2 слеша и они на месте. А что такое "номер товара по ТД"? Думаю, имело... Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

Аноним yante, Вы писали: Напишите в ФНС РФ, приложите это Требование, попросите "разобраться... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Над.К а сейчас граждане его не получают? Это какие граждане получают? Заседающие в Госдуме и министерс... Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых

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Константин_50 Очень странно добавляет, прям скажем. Нормально все добавляет. За 2014 – к РПК добавлено 8... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ