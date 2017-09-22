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Один налогоплательщик оплатил налоги за другого. Как регулируются их отношения?

22.09.17 13:47
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Налоговики выпустили письмо о ситуации, когда уплата имущественных налогов произведена за налогоплательщика иным лицом.

НК РФ не содержит специальных норм, направленных на регулирование отношений между налогоплательщиком и иным лицом при исполнении последним обязанности по уплате налога за налогоплательщика (при том что в силу пункта 2 статьи 52 НК РФ налоговое уведомление подлежит направлению налоговым органом налогоплательщику).

ФНС в своем письме № БС-4-21/18529@ от 15.09.2017 выразила мнение, что указанные отношения могут регулироваться исходя из гражданского законодательства с учетом принципа свободы в установлении участниками соответствующих отношений своих прав и обязанностей на основе договора (например, договора поручения и т.п.) и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора в соответствии со статьями 1, 421 ГК РФ.

 

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