Клерк.Ру
 
0
0

Как начислять взносы на выплаты за счет грантов

22.09.17 16:34
2

Если организация делает выплаты за счет грантов своим работникам, то надо начислять взносы, если же грантополучатели – сторонние физлица, взносов не будет.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-15-06/54477 от 24.08.2017.

Между грантодателем - ФГБУ, грантополучателем в лице руководителя проекта и организацией заключен трехсторонний договор. Грантополучателями являются физлица, как состоящие в трудовых отношениях с организацией, так и не состоящие в таковых. По условиям трехстороннего договора грантодатель направляет средства гранта для выполнения работ по проекту на счет организации, которая производит расчеты с грантополучателями.

Объектом обложения страховыми взносами на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК являются все выплаты в пользу физлиц в рамках трудовых отношений, в том числе производимые как на основании положений трудовых договоров, так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах в указанных договорах, но производимые в связи с наличием трудовых отношений между физлицом и организацией.

Учитывая, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 419 НК плательщиками страховых взносов являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, у организации, производящей данные выплаты, возникает обязанность по начислению и уплате страховых взносов с указанных выплат.

Следовательно, если организация производит выплаты физлицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

В случае если выплаты за счет средств гранта производятся организацией в пользу грантополучателя - физлица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с данной организацией, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются и обязанности по уплате страховых взносов с данных выплат не возникает.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
За долги по страховым взносам арестуют имущество. Рейды уже начались
 
Бухгалтеру
 
При оптимизации страховых взносов очень опасно «играть в слова»
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
»
Мнения 114
Клерк
Натали Б
Запросила свежую справку у ИП (предыдущая была на 01.04.2017, новая на 01.07.2017). Прошло полтор...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
<b>Модератор</b>
Над.К
И для особо сомневающихся цитата из ныне действующей инструкции про регистрационный номер  4...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
опять не о чем.  Что значит "ни о чем"? Номера таможенных деклараций указываются в соответст...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Дайте Силуанову 6000 руб в месяц (лишив ещё и  возможности использовать другие средства), во...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Уже давно, это год...два три... опять не о чем. М...да ну что тут сказать. Полная некомпетентност...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Отличная инициатива. Расходы фирмы на открытие действительно в разы упадут
Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, очередная Ваша попытка наезда на меня опять показывает Ваше же незнание вопроса Ука...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Какие могут быть документы при камералке??? Почитайте сами: 1. Камеральная налоговая проверка п...
Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ
Аноним
Некорректная статья, сразу видно писал человек далекий от реальности, то есть типичный теоретик. ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Аноним, Вы писали:Нужно проверять как начисляют з/плату работникам Пенсионного фонда.  ИП пр...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Клерк
mityai
И потому их деятельность должна регулироваться.  Да неужто вы за государственное вмешательст...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
которые , в т.ч., финансируются из бюджета за счет продажи ископаемых.  Они финансируются и...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
qwerti, общее правило для пеней  - 14-17 знак в КБК меняется с 1000 на 2100. Есть исключения...
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, уплачиваемые в ФСС
Клерк
Sigma_21
Cобаке делать нечего, она сами знаете что себе лижет.Сотрудники инспекции по предварительной дого...
Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
Клерк
Елена_N
Опять закон для "крупных". Знакомая работает в одном из подразделений одной из "нефтянок", так им...
Отдохнем за счет работодателя? Расходы на путевки будут уменьшать базу по налогу на прибыль
<b>Модератор</b>
Над.К
svetuochek, регистрационный номер ДТ имеет следующий вид   XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX. И вообще...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Бухающий Леший
Напишите через сайт в вышестоящий  Территориальный  не ответил на письменный запрос, ус...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
бух2007, Вы писали:Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МР...
Где вырастет минималка в 2018 году?
Аноним
zaratushtra, Вы писали:Получается для ВНП ст. 54.1 НК РФ будет применяться за налоговые периоды д...
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Клерк
natalisa51
А куда тогда пойдут сборы с ИП в 2018 ,которые  теперь считают  от прожиточного минимум...
Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии
Клерк
mityai
но рассказывать о том, как граждане нашей страны получают блага за счет ископаемых, несколько стр...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, отменены РСВ-1 и РСВ-2. Вместо них Расчет Страховых Взносов. Т.е. аббревиатура РСВ. ...
Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему
<b>Модератор</b>
Над.К
Или в вашей вселенной деньги из ниоткуда берутся? А причем тут это? Речь несколько о другом. И во...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
Клерк
Альтернатива
Нормально все добавляет. За 2014 – к РПК добавлено 85309-44. За 2015 – к ИПК добавлено 7.39 балло...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Клерк
irinasaff
Каждый волен решать, что ему читать, свобода воли, так сказать... Читайте то, что вас интересует....
«Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, эти пенсии северные, да еще и уход на пенсию при советской власти. У меня у мамы такая же...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
РСВ отменён с 1 января 2017 года. Вы даже не представляете какой стресс среди бухгалтеров создают...
Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему
Аноним
Мнение анона интересно только самому анону. Гы-гы.
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, Вы не можете оспорить письмо, это не нормативный документ. И практики пока просто не...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Аноним
Присоединяюсь к словам благодарности! Искали бланки КНД-1150058 и КД-1150057 именно в формате Exc...
КНД-1150058 Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
Аноним
Я возмущена. После таких иллюстраций хочется отписаться от рассылки. Это желтуха какая-то а не ин...
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:   Требовать от ПФР передавать в ФНС АКТУАЛЬНЫЕ данн...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей