Как начислять взносы на выплаты за счет грантов

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Если организация делает выплаты за счет грантов своим работникам, то надо начислять взносы, если же грантополучатели – сторонние физлица, взносов не будет.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-15-06/54477 от 24.08.2017.

Между грантодателем - ФГБУ, грантополучателем в лице руководителя проекта и организацией заключен трехсторонний договор. Грантополучателями являются физлица, как состоящие в трудовых отношениях с организацией, так и не состоящие в таковых. По условиям трехстороннего договора грантодатель направляет средства гранта для выполнения работ по проекту на счет организации, которая производит расчеты с грантополучателями.

Объектом обложения страховыми взносами на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК являются все выплаты в пользу физлиц в рамках трудовых отношений, в том числе производимые как на основании положений трудовых договоров, так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах в указанных договорах, но производимые в связи с наличием трудовых отношений между физлицом и организацией.

Учитывая, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 419 НК плательщиками страховых взносов являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, у организации, производящей данные выплаты, возникает обязанность по начислению и уплате страховых взносов с указанных выплат.

Следовательно, если организация производит выплаты физлицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

В случае если выплаты за счет средств гранта производятся организацией в пользу грантополучателя - физлица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с данной организацией, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются и обязанности по уплате страховых взносов с данных выплат не возникает.