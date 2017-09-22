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Сколько допвзносов перечислили в ПФР работодатели

22.09.17 08:27
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Около полутора миллионов дополнительных страховых взносов перечислили работодатели Новосибирской области в счет будущих пенсий своих работников в рамках Программы софинансирования.

Порядка 50 работодателей региона  выступают третьей стороной в этой Программе.

И эта сумма может еще вырасти, так как до конца года есть еще возможность сделать дополнительные отчисления в счет будущей пенсии. Это касается не только работодателей, но и самих работников. 

Сделай взнос от 2-х до 12 тысяч рублей в этом году, и государство удвоит его в следующем.

Стоит отметить, что хотя сейчас граждане уже не имеют возможности вступить в Программу софинансирования (прием заявлений о вступлении в Программу завершен 31 декабря 2014 года), но работодатели могут подключиться к ней в любой момент, поддержав своих работников – участников Программы.

Приняв такое решение, они будут иметь определенные плюсы, уточнили в региональном ОПФР.

Во-первых, работодатель освобождается от уплаты страховых взносов в размере уплаченного им взноса, но не более 12 000 рублей в год на одного работника. Во-вторых, суммы софинансирования включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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