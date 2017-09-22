Кому утвердили новую форму статотчетности

Аноним Некорректно цитируют налоговики ст.368 НК: "1. Налогоплательщики обязаны по истечении каждо... ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/18242@ от 13.09.2017

natalisa51 Посмотрела петицию..Если бы её приняли к сведению, то нагрузка по взносам на 2018г. останется как... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Kalita дающий право россиянам на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископае... Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых

zaratushtra Получается для ВНП ст. 54.1 НК РФ будет применяться за налоговые периоды до вступления в силу 163... Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ

Над.К Почему не влияет, добавляет баллы. Очень странно добавляет, прям скажем. И хотелось бы все-... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним А зачем пенсионеру-ИП нужна уплата этих взносов? Он уже заработал свою пенсию. Чтобы ... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним Недействителен с д.р. Причем у нас было следующее, , через гос.услуги человек заполнил запрос, че... В 45 надо паспорт поменять. А то ИФНС предъявит претензии по 2-НДФЛ

Аноним К тому же камералка идет 3 месяца, а мы все за 2016г. даем пояснения. Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ

Alexej 2011 А вот у тех ИП, которые только на ЕНВД и доход свыше 300000,00 руб. (безнал). Декларации о ... ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать

Аноним Добрый день! А наша налоговая теперь требует пояснения по расхождению по суммам выплаченным физ.л... Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ

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бух2007 могу ли я сейчас получить компенсацию за эти дни? нет.После окончания отпуска по уходу може... Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений

Аноним Здравствуйте! нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, ребенку 9 месяцев,скоро выхожу на неполный... Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений

Аноним А зачем пенсионеру-ИП нужна уплата этих взносов? Он уже заработал свою пенсию. Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним Al_Kor, Вы писали: я лично за 20 лет предпринимательской деятельности не встречался ни с одн... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Аноним Аноним, Вы писали:Я сдала декларации за 2014-2015 годы в июне 2017 г., копию с отметкой налоговой... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Аноним Ну и что, приостановил деятельность ИП в 2012 году, сдавал все отчеты. За 2014 год сдал единую (у... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Аноним Диана Г.Н., Вы писали:Дальше выйдет новое соглашение о том, как они будут корректировать скоррект... Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

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