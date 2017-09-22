Кому утвердили новую форму статотчетности
22.09.17 10:15
38
Росстат утвердил для НКО форму статистической отчетности 1-СОНКО. Приказ № 607 от 19.09.2017 г. опубликован на сайте Росстата.
Отчет необходимо будет представить юрлицам, являющимся социально ориентированными некоммерческими организациями, за исключением::
- государственных и муниципальных учреждений;
- государственных корпораций;
- государственных компаний;
- общественных объединений, являющихся политическими партиями;
- некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и местного самоуправления.
Срок сдачи формы - 1 апреля 2018 года.