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Обновите сертификаты ключей для формы 4-ФСС!

22.09.17 10:44
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Фонд социального страхования известил о том, что с 15 сентября 2017 года введен в действие новый сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Фонда для шифрования отчета и проверки квитанции.

Для сдачи отчетности по форме 4-ФСС, а также передачи в Фонд реестров сведений для назначений и выплаты пособий (в регионах пилотного проекта "Прямые выплаты") в электронном виде, необходимо заменить старый сертификат на новый в программе, которая используется для подготовки и отправки отчета. Новый сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Фонда опубликован по адресу http://fss.ru/uc/.

Кроме того, приказом № 416 от 11 сентября 2017 г. ФСС изменил структуру и форматно-логические соотношения расчета  4-ФСС.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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