Меняете директора? Проверьте, не дисквалифицирован ли он
Если в компании меняется руководитель, лицо уполномоченное заключить с ним договор (контракт) обязано запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц (ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ).
Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, утвержден Приказом Федеральной налоговой службы от 31.12.2014 № НД-7-14/700@.
О том, что в отношении физического лица не применялась дисквалификация, можно узнать одним из следующих способов:
1. Воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» (подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»).
2. Направить запрос в территориальный налоговый орган на бумажном носителе, либо в электронной форме через официальный сайт ФНС или Портал госуслуг.
На основании поступившего запроса, сведения предоставляются в виде выписки из реестра о конкретном дисквалифицированном лице или справки об отсутствии запрашиваемой информации за плату, размер которой составляет 100 рублей, уточнили в УФНС по Орловской области.
Срок предоставления сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса