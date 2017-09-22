Меняете директора? Проверьте, не дисквалифицирован ли он

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svetuochek В номере всего 2 слеша и они на месте. А что такое "номер товара по ТД"? Думаю, имело... Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

Аноним yante, Вы писали: Напишите в ФНС РФ, приложите это Требование, попросите "разобраться... Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей

Над.К а сейчас граждане его не получают? Это какие граждане получают? Заседающие в Госдуме и министерс... Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых

Аноним Зачем берут взносы не пойму! Думаю- эти деньги проедают менеджеры-дармоеды в ПФР. Им еще и пенсия... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

Константин_50 Очень странно добавляет, прям скажем. Нормально все добавляет. За 2014 – к РПК добавлено 8... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Над.К нет у регистрационного номера ТД нет последнего слеша В номере всего 2 слеша и они на месте... Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

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Аноним Прибыльность банков страдает . плАчу . а почему банки должны жить лучше чем все остальное о... Греф: банковский кризис в РФ продолжается

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natalisa51 Посмотрела петицию..Если бы её приняли к сведению, то нагрузка по взносам на 2018г. останется как... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Kalita дающий право россиянам на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископае... Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых

zaratushtra Получается для ВНП ст. 54.1 НК РФ будет применяться за налоговые периоды до вступления в силу 163... Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ

Над.К Почему не влияет, добавляет баллы. Очень странно добавляет, прям скажем. И хотелось бы все-... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

Аноним А зачем пенсионеру-ИП нужна уплата этих взносов? Он уже заработал свою пенсию. Чтобы ... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

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Аноним К тому же камералка идет 3 месяца, а мы все за 2016г. даем пояснения. Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ

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Аноним Добрый день! А наша налоговая теперь требует пояснения по расхождению по суммам выплаченным физ.л... Как написать в ИФНС пояснение по расхождению между 6-НДФЛ и РСВ