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Меняете директора? Проверьте, не дисквалифицирован ли он

22.09.17 12:45
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Если в компании меняется руководитель, лицо уполномоченное заключить с ним договор (контракт) обязано запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц (ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ).

Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, утвержден Приказом Федеральной налоговой службы от 31.12.2014 № НД-7-14/700@.

О том, что в отношении физического лица не применялась дисквалификация, можно узнать одним из следующих способов:

1. Воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» (подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»).

2. Направить запрос в территориальный налоговый орган на бумажном носителе, либо в электронной форме через официальный сайт ФНС или Портал госуслуг.

На основании поступившего запроса, сведения предоставляются в виде выписки из реестра о конкретном дисквалифицированном лице или справки об отсутствии запрашиваемой информации за плату, размер которой составляет 100 рублей, уточнили в УФНС по Орловской области.

Срок предоставления сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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