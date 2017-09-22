Отдохнем за счет работодателя? Расходы на путевки будут уменьшать базу по налогу на прибыль

37 1

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс, дающими право уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по отдыху работников, прошел первое чтение в Госдуме.

Документом предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведённых расходов по налогу на прибыль услуги по организации туризма и отдыха на территории России, но не более 50 тысяч рублей в совокупности за налоговый период на каждого работника.

Но речь идет только об организованном туризме - учесть можно будет расходы по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников.

В расходы можно будет принять не только оплату отдыха самого работника, но также и членов его семьи - супруги (супруга), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, а также детей работника (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательной организации.

Подобные расходы, по мнению авторов законопроекта, являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищённым работникам, например, многодетным, имеющим малолетних детей и т.п.

Правительство РФ законопроект поддержало, но отметило, что инициатива в ходе своей реализации приведёт к образованию выпадающих доходов в региональных бюджетах, ведь туда будут недопоступать доходы по налогу на прибыль.