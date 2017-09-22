Как регистрировать авто и платить транспортный налог организациям с «обособками»

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Сведения о регистрации транспортных средств по месту нахождения организаций, их обособленных подразделений направляются регистрирующими органами в соответствующие налоговые органы, которые осуществляют постановку на учет организаций.

Если транспорт был снят с учета в течение налогового периода, то исчисление налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Организации по истечении налогового периода представляют в ИФНС по месту нахождения авто декларацию по транспортному налогу, напомнили в УФНС по Ульяновской области.

В случае прекращения в течение налогового периода организацией деятельности через обособленное подразделение (закрытия «обособки») по окончании этого налогового периода налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию по транспортному налогу и уплатить налог по месту нахождения закрываемого обособленного подразделения.

Если декларация не представлена в налоговый орган до снятия с учета в налоговом органе обособленного подразделения, то представлять ее за последний налоговый период деятельности обособленного подразделения следует по месту нахождения организации с указанием ОКТМО по месту нахождения закрытого обособленного подразделения.

При изменении организацией места своего нахождения необходимо в течение 10 дней с момента изменения перерегистрировать принадлежащие ей автотранспортные средства в ГИБДД.

Встречаются ситуации, когда организация приобретает автомобиль для дистанционных работников с разъездным характером работы, которые работают в другом регионе. Возникает вопрос:

«Можно ли зарегистрировать автомобиль и уплачивать транспортный налог в другом регионе РФ без открытия в нем обособленных подразделений?»

В Правилах регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ установлено, что регистрация транспортных средств за юридическими лицами производится по месту нахождения юридических лиц, определяемому местом их государственной регистрации, либо по месту нахождения их обособленных подразделений. Таким образом, организация зарегистрировать автомобиль и уплачивать транспортный налог в другом регионе РФ без открытия в нем обособленных подразделений не может.