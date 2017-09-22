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Перечень того, что не облагается налогом на прибыль, изменили

22.09.17 15:15
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий перечень доходов, не учитываемых в целях исчисления налога на прибыль организаций.

Полностью переписан подпункт 34 пункта 1 статьи 251 НК. В этом подпункте останутся только невостребованные дивиденды (распределенная между участниками чистая прибыль), восстановленные в состав нераспределенной прибыли.

В новом подпункте 35 статье 251 НК будет прописано внесение имущества, имущественных или неимущественных прав, полученных в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством. Внесение имущества с целью увеличения чистых активов из статьи 251 исключено.

Изменения также внесены в главы о транспортном и земельных налогах, и в главу о налоге на имущество физических лиц. В частности, конкретизировано как исчисляется налог при изменении кадастровой стоимости недвижимости (земли).

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