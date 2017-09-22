Декларация по налогу на прибыль меняется

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Еще в апреле ФНС разместила уведомление о разработке изменений в форму декларации по налогу на прибыль организаций. На днях был представлен текст проекта.

Изменения внесены в приложение №6б к листу 02 «Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе», в лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)» , лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п.1 ст. 284 НК», в лист 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, совершившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку», лист 09 «Расчет налога на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании» и приложение №1 к листу 09 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании».

Кроме того, заменены штрих-коды листов декларации.