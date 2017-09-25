ИФНС стали особо контролировать к РСВ с пониженными взносами

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Страхователи-«упрощенцы», которые платят взносы по пониженным тарифам, на просторах нашего форума жалуются на излишнее внимание со стороны ФНС.

Налоговики каждый квартал запрашивают целую кипу документов. Бухгалтеров вынуждают копировать, сканировать, составлять таблицы с расчетами. И так каждый квартал…

Некоторые читатели нашего форума уже сожалеют о том, что воспользовались своим законным правом на применение таких тарифов и готовы все пересчитать «по полной программе», доплатить взносы, пени и сдать уточненки. Лишь бы избавиться от столь пристального внимания налоговиков.

нам тоже пришло за 2 квартал, но с каким то невероятным списком документов: КУДиР за 01.04-30.06, платежки, выписки банка, кассовые и иные документы подтверждающие прием денеж.средств, расчет в произвольной форме с приложением документов (договоров, к каждому договору-учетных, расчетных, платежных документов) и подтверждающий, что перечисленные виды доходов составляют не менее 70% суммы всех доходов в общей сумме доходов. Документы подтверждающие заявленный вид деятельности (разрешения, лицензии, сертификаты, согласование с администрацией района и т.п.).

!!!откуда они все это напридумывали!

какая КУДИР за 2 квартал (ну это ещё ладно), выписки, платежки, договора, акты - это кипа документов, и это всё лишь для того чтоб проверить имеем мы ли мы право на пониженные.

я считаю это излишнее администрирование и ущемление малого бизнеса. вынуждают отказаться от пониженных.

если бы знали что так будет, то платили по полной с нач года, а то мы с ПФР в этом плане расслабились.

позвоню инспектору, надеюсь обойтись КУДИР, выпиской банка и произвольным расчетом

организация у нас небольшая, 3чел+мама до 1,5лет, заниматься такой кипой документов каждый квартал совершенно нет времени и интереса.

Если подать уточненки за 1 и 2квартал, то придется доплатить взносы а штрафы какие-нибудь будут?

- varip

Обсуждение происходит в теме форума «Требование из налоговой о предоставлении документов».