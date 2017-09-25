При продаже дисков с программами ЭВМ надо платить НДС

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Подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК освобождения от НДС операций по реализации дисков с программами для ЭВМ на основании договора купли-продажи не предусмотрено. В связи с этим налогообложение НДС данных операций производится в общеустановленном порядке.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-07-07/56481 от 04.09.2017.

Напомним, на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК от НДС освобождаются операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.