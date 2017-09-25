Когда доходы физлиц в рамках программы лояльности освобождаются от НДФЛ

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Покупателю возвращается на карту частичная стоимость покупки. Облагается ли этот доход покупателя НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/57190 от 06.09.2017.

Статья 217 Нк дополнена пунктом 68, предусматривающим освобождение от НДФЛ доходов в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика денежных средств или полной или частичной оплаты за налогоплательщика товаров или услуг российскими и иностранными организациями, полученных в результате участия в программах этих организаций с использованием банковских или дисконтных (накопительных) карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг и предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных единиц) по основаниям, установленным в соответствующей программе, а также выплату в зависимости от количества начисленных бонусов дохода в денежной или натуральной форме.

Освобождение от НДФЛ, предусмотренное данным пунктом, не применяется в следующих случаях:

при участии налогоплательщика в программах, присоединение к которым осуществляется не на условиях публичной оферты;

при присоединении налогоплательщика к программам, условиями публичной оферты в которых предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность досрочного отзыва оферты;

при выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги) или материальной помощи.

Таким образом, при выполнении условий, предусмотренных пунктом 68 статьи 217 НК, доходы физлиц, полученные ими в рамках программы лояльности, освобождаются от НДФЛ.