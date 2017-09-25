Какие ОС учитывать организации с «обособками» при расчете налога на прибыль

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natalisa51 Я может в расчётной ведомости сделаю 2 гр для подписи. Одна на деньги,другая на получение Р... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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