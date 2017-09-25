Какие ОС учитывать организации с «обособками» при расчете налога на прибыль
Чтобы посчитать авансовые платежи по налогу на прибыль по каждому обособленному подразделению, необходимо определить удельный вес остаточной стоимости основных средств.
Минфин в своем письме № 03-03-06/1/54410 от 24.08.2017 разъяснил, что удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества для целей применения статьи 288 НК следует рассчитывать по данным налогового учета исходя из остаточной стоимости амортизируемых основных средств, которые соответствуют определению, установленному статьями 256 и 257 НК.
Пунктом 1 статьи 257 НК установлено, что под основными понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.