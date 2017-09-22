Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев

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Налоговые инспекции Краснодарского края рассылают организациям письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема Расчета по страховым взносам. Таким письмом поделился в Фейсбуке в группе «Красный уголок бухгалтера» один из её постоянных участников Ян Терновский.

В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц, отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», будет формироваться отказ в приеме Расчета, предупреждают налоговики. Ранее при выявлении единственного нарушения — неуспешной идентификации застрахованных лиц из 3-его раздела автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).

В письме предлагается провести сверку персональных данных физических лиц указываемых в расчете (ФИО ФЛ, дата рождения, место рождения, ИНН, паспортные данные, СНИЛС) на предмет представления в расчете устаревших данных.

Каким образом организация должна проводить эту сверку после увольнения работника, непонятно. Ведь сотрудник мог уволиться, например, в июле, после чего сменить паспорт или даже фамилию.

Но даже с работающими на дату сдачи физлицами могут быть проблемы, потому что два предыдущих отчетных периода показали, что в базе налоговой отсутствуют существующие СНИЛС работников, есть путаница с ИНН и др. Проведенный в сентябре опрос на Клерк.Ру показал, что с проблемами при сдаче РСВ столкнулись 85% бухгалтеров.