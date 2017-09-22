Клерк.Ру
 
0
0

Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев

22.09.17 19:35
32
2

Налоговые инспекции Краснодарского края рассылают организациям письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема Расчета по страховым взносам. Таким письмом поделился в Фейсбуке в группе  «Красный уголок бухгалтера» один из её постоянных участников Ян Терновский.

В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц, отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», будет формироваться отказ в приеме Расчета, предупреждают налоговики. Ранее при выявлении единственного нарушения — неуспешной идентификации застрахованных лиц из 3-его раздела автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).

В письме предлагается провести сверку персональных данных физических лиц указываемых в расчете (ФИО ФЛ, дата рождения, место рождения, ИНН, паспортные данные, СНИЛС) на предмет представления в расчете устаревших данных.

Каким образом организация должна проводить эту сверку после увольнения работника, непонятно. Ведь сотрудник мог уволиться, например, в июле, после чего сменить паспорт или даже фамилию.

Но даже с работающими на дату сдачи физлицами могут быть проблемы, потому что два предыдущих отчетных периода показали, что в базе налоговой отсутствуют существующие СНИЛС работников, есть путаница с ИНН и др. Проведенный в сентябре опрос на Клерк.Ру показал, что с проблемами при сдаче РСВ столкнулись 85% бухгалтеров.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Бухгалтерские новости
 
Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему
 
Бухгалтеру
 
Как бухгалтеры помогают друг другу с работой
 
Бухгалтерские новости
 
Какие необлагаемые взносами выплаты отражать в РСВ, а какие нет
 

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности
»
Мнения 144
Клерк
yante
после чего сменить паспорт или даже фамилию    Да что там, особо умелые, могли успеть и...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
yante
Диана Г.Н., Вы писали:  Вы не устали со своим ПФР общаться? Напишите через сайт в вышестоящи...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Клерк
Диана Г.Н.
 Вы не устали со своим ПФР общаться? Напишите через сайт в вышестоящий, попросите у них "Св...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Добавлю еще вот что.Совершенно не удивляет, что большинство людей не знают, что 1% свыше 300 т. р...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Над.К, Вы писали:и для всех ИП? Вообще-то написано про неторговые организации и ИП. И те и те - ...
Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ
<b>Модератор</b>
Над.К
Новая графа 1а и изменено название графы 11
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
даю пояснения по формулировке "дань"..оформлял пенсию по инвалидности.. (1968 г.р.) затребовали п...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
Аноним
Да, нытики такие нытики...Максимальное возможное количество баллов за 2016 год - 7.83. И пусть у ...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
А что поменяется-то не совсем врубилась? Глянула вроде все то же самое, что и с 01.07.17 г.
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Блин, у меня ИП объявился клиент закрыться хочет с 2008!!!! года ни разу отчеты не сдавал, сейчас...
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Аноним
други мои! вы не учитываете, что огромная часть ИП это люди предпенсионного возраста, которые ник...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
Аноним
отработала в животноводстве 27 лет. по 351 рабочему дню в год. вырастила трех сыновей .в пф переч...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
yante, Вы писали:https://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident/ - скажете, что от меня, все ...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
В принципе, мы подошли к моменту, когда проверяющему пора давать полномочия расстреливать предпри...
Трудинспекторы пойдут в суд, чтобы защищать работников
Аноним
Видимо, про другую страну рассказывают. Из личного общения с несколькими пенсионерами: (1) военны...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Клерк
StudentNo2
посмотрим что он "запоёт" Иосиф Кобзон (R)(TM) до сих пор пламенный противник лечения за рубежом....
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Обслуживающий
ToT
Улетно)) Дайте ссылку на картинку  ecov,  вот ссылка: http://www.klerk.ru/img/pb/o...
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
Обслуживающий
ToT
После таких иллюстраций хочется отписаться от рассылки.  Аноним, ну у клерка есть стандартн...
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
<b>Модератор</b>
Над.К
Вам до моего опыта, прям скажем, далековато :) Вот уже который раз у Вас не получается доказать о...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Первоклассник
А как же свободный рынок, экономика? Это зря что ли все честные, порядочные, умные и просто лучши...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
Клерк
Первоклассник
Рано радуетесь. Отвяжут от МРОТ, привяжут накрепко к пенсионному баллу - взносы увеличатся. Вспом...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Аноним
Ладно не расстраивайтесь самое главное, все с опытом приходит научитесь со временем. 
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Здравствуйте! Работодатель не хочет официально устраивать. Могу ли я оплачивая патент работать бе...
Трудовой договор с временно пребывающим в РФ иностранным гражданином
Клерк
yante
https://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident/ - скажете, что от меня, все нормально примут....
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Ну вот, дописался. 15.09.17 был в налоговой по поводу взыскания задолженности за счет имущества, ...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Аноним
Бухающий Леший, Вы писали:Напишите через сайт в вышестоящий  Территориальный  не ответи...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доход...
Для ИП с низким доходом могут уменьшить размер фиксированных взносов
<b>Модератор</b>
Над.К
Какие отговорки и отмазки?  :) Я привожу ссылки на ныне действующие нормативные акты, Вы же ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Отговорки и отмазки.....как обычно....а давать советы забивать на официальные письма это прямой п...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Натали Б
Запросила свежую справку у ИП (предыдущая была на 01.04.2017, новая на 01.07.2017). Прошло полтор...
Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
<b>Модератор</b>
Над.К
И для особо сомневающихся цитата из ныне действующей инструкции про регистрационный номер  4...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
опять не о чем.  Что значит "ни о чем"? Номера таможенных деклараций указываются в соответст...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года