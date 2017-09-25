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Счет на оплату: хранить или выкинуть

25.09.17 10:47
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Читатели нашего форума выясняют целесообразность хранения счетов на оплату, выставленных поставщиками. У каждого бухгалтера свой взгляд на данный вид документов.

возник спор между бухгалтерами надо ли хранить счета на оплату от поставщиков с которыми работаем на постоянной основе. Мнение одного бухгалтера, что хранить не надо, это не первичный документ, а второй бухгалтер утверждает, что надо хранить, т.к. в платежном поручении идет ссылка на номер счета.
Подскажите кто прав?
- Аноним

«Клерк» решил выяснить мнение бухгалтеров на эту тему. Приглашаем вас принять участие в опросе.

Храните ли вы бумажные экземпляры счетов на оплату от поставщиков?

Ключевые слова: оплата счета, первичные документы, опрос

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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