Счет на оплату: хранить или выкинуть

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Читатели нашего форума выясняют целесообразность хранения счетов на оплату, выставленных поставщиками. У каждого бухгалтера свой взгляд на данный вид документов.

возник спор между бухгалтерами надо ли хранить счета на оплату от поставщиков с которыми работаем на постоянной основе. Мнение одного бухгалтера, что хранить не надо, это не первичный документ, а второй бухгалтер утверждает, что надо хранить, т.к. в платежном поручении идет ссылка на номер счета.

Подскажите кто прав?

- Аноним

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