При каких условиях не возникает налога при продаже акций и доли в уставном капитале

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Положения пункта 17.2 статьи 217 НК, пункта 4.1 статьи 284 НК и статьи 284.2 НК применяются в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 01.01.2011. Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/56062 от 31.08.2017.

Согласно пункту 1 статьи 284.2 НК ставка налога на прибыль 0% применяется при реализации или иного выбытия акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия таких акций (долей в УК) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более 5 лет.

Что касается НДФЛ, то в соответствии с пунктом 17.2 статьи 217 НК не подлежат обложению налогом доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

Положения пункта 17.2 статьи 217 НК применяются в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 01.01.2011.