Если ИП оформил ПСН на аренду, количество арендодателей роли не играет

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ПСН на аренду имущества ИП действует в отношении этого имущества, а не в отношении арендодателей. Такие разъяснения дает Минфин в письме от 06.09.2017 N 03-11-09/57325.

ИП могут применять ПСН при осуществлении деятельности в сфере оказания услуг по сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности.

Размер потенциально возможного к получению годового дохода определяется в зависимости от количества обособленных объектов (площадей).

В патенте на право применения ПСН (форма N 26.5-П), указывается количество показателей, характеризующих отдельные виды предпринимательской деятельности (вид объекта, его наименование и адрес местонахождения, наименование физпоказателя и площадь объекта).

Таким образом, патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в аренду помещений, дач, земельных участков действует в отношении указанных в патенте объектов, сдаваемых в аренду, а не в отношении конкретных арендаторов имущества.

Учитывая изложенное, в случае изменения количества арендаторов указанного в патенте объема имущества, сдаваемого в аренду (внаем), получение нового патента не требуется.

Вышеназванное письмо Минфина было доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/18316@ от 19.09.2017.