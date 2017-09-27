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Какой документ надо оформить, чтобы не платить НДС при продаже медицинских изделий

27.09.17 08:42
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С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года включительно при реализации на территории РФ медицинских изделий, на которые имеются регистрационные удостоверения как на изделия медицинского назначения (медицинскую технику), применяется освобождение от НДС. Такое разъяснения дает Минфин в письме от 28.08.2017 N 03-07-15/55097, которое доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/17943 от 11.09.2017.

На основании Федерального закона от 7 марта 2017 г. N 25-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 2017 года, освобождение от НДС в отношении медицинских изделий (медицинской техники) применяется при представлении в налоговые и таможенные органы регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом ЕЭС, или до 31 декабря 2021 года регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством РФ.

В то же время предельный срок замены регистрационных удостоверений старого образца на изделия медицинского назначения (медицинскую технику) продлен до 1 января 2021 года.

Таким образом, регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику бессрочного действия, выданные до дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416, являются действительными до 1 января 2021 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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