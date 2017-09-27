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Когда изменения в учредительных документах помешают применять льготу по движимому имуществу

27.09.17 15:47
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Если компания меняет название (чтобы соответствовать нормам главы 4 ГК), то она может не платить налог за движимое имущество, так как это не реорганизация. Если же меняется организационно-правовая форма, то применять льготу нельзя, так как это реорганизация.

В соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК освобождается от налога на имущество организаций движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС.

Однако эта льгота не действует в случае принятия на учет ОС при реорганизации или ликвидации юрлиц.

ФНС в письме № БС-4-21/18356@ от 14.09.2017 пояснила, что  приведение учредительных документов, а также наименования юрлиц в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не является реорганизацией (ликвидацией) юрлиц.

Что касается случаев принятия на баланс в качестве ОС движимого имущества в результате преобразования юрлица одной организационно-правовой формы в юрлицо другой организационно-правовой формы, признаваемого в соответствии со статьей 57 ГК РФ одной из форм реорганизации, то основания для неприменения ограничений, установленных абзацами 2 и 3 пункта 25 статьи 381 НК, при определении права на льготу в указанных случаях отсутствуют.

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