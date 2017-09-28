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Для налога на имущество физлиц важна дата регистрации объекта в ЕГРН

28.09.17 08:42
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Можно ли применять судебные постановления о прекращении права на объект недвижимости при исчислении налога, если это право пока не зарегистрировано в ЕГРН? С таким вопросом в Минфин обратились налоговики.

Права на недвижимое имущество, установленные решением суда подлежат

Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

В связи с этим пунктом 2 статьи 408 НК предусмотрено, что сумма налога на имущество физлиц исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представленных в налоговые органы органами Росреестра.

Учитывая изложенное, обязанность по уплате налога на имущество физлиц в отношении имущества, право собственности на которое возникло (изменилось, прекратилось) с момента госрегистрации (в том числе право, установленное вступившим в законную силу судебным актом), возникает, изменяется и прекращается с момента госрегистрации соответствующего права.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-04-01/58744 от 12.09.2017

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