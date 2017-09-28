Как учитывать входящий НДС при переходе с УСН на ОСНО

0

Фирма на УСН с объектом «доходы» строила складской комплекс, а к моменту ввода его в эксплуатацию перешла на ОСНО. Принять НДС к вычету нельзя, пояснил Минфин в письме № 03-07-11/56374 от 01.09.2017.

При переходе на ОСНО суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему УСН, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении УСН, принимаются к вычету при переходе на ОСНО.

Согласно определению КС РФ от 22 января 2014 г. N 62-О урегулирован случай, когда суммы НДС не были отнесены к расходам в рамках УСН при выборе налогоплательщиком в качестве объекта налогообложения доходов, уменьшенных на величину расходов. В связи с этим налогоплательщики, перешедшие на ОСНО, получили возможность принять к вычету суммы НДС, подлежавшие отнесению, но не отнесенные ими к расходам при применении УСН.

Что же касается налогоплательщиков, находящихся на УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, то они не определяют расходы для целей налогообложения, однако для них устанавливается меньшая налоговая ставка.

Таким образом, эта норма действует в случае, когда организации, применяющие УСН, имели в соответствии с НК возможность отнести суммы НДС к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении УСН.

Учитывая изложенное, принятие к вычету сумм НДС, предъявленных организации, находящейся на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при строительстве складского комплекса, вводимого в эксплуатацию после перехода этой организации на общий режим налогообложения, Налоговым Кодексом не предусмотрено.