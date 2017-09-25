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Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам

25.09.17 11:17
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К бизнес-омбудсмену обращаются ИП по вопросу применения налоговыми органами мер принудительного взыскания в отношении задолженности, которая оплачена плательщиками в 2016 году в ПФР.

В этой связи в аппарате бизнес-омбудсмена Курской области состоялось совещание по вопросу администрирования страховых взносов. В мероприятии также приняли участие руководитель УФНС региона, заместитель Управляющего отделением ПФР по Курской области, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Глава УФНС отметила, что «при представлении плательщиками в налоговый орган актов сверок с органами ПФР, подтверждающих отсутствие задолженности по страховым взносам, налоговыми органами будут приняты меры по получению указанной информации в установленных форматах из органов ПФР в целях уточнения обязательств плательщиков и отмены мер принудительного взыскания задолженности».

Она также подчеркнула, что в указанных ситуациях плательщикам достаточно обратиться в налоговый орган по месту учета. В каждом налоговом органе выделены телефоны «горячей» линии, по которым также возможно решить вопросы по задолженности, переданной органами ПФР на 01.01.2017 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
Наталья КолТ
, Химки

Диана Г.Н., Вы писали:

Мы не обращались, т.к. в них не верили, жалко было время тратить. На днях обратимся, отпишемся о результатах. 

 

Я обращалась еще летом - открыли дело, но воз и ныне там((
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Мнения 77
Клерк
Наталья КолТ
Диана Г.Н., Вы писали:Мы не обращались, т.к. в них не верили, жалко было время тратить. На днях о...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
<b>Модератор</b>
Над.К
Я согласен с анонимом, писал человек слабо понимающий о чем речь. Т.е. Вы согласны сами с собой? ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
по графе 11 указывается 4 показателя, а не три. Три показателя указывается. Я Вам цитату привела...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
yante
  Ох уж этот Ян...  Я вот позвонил в УФНС, и там сказали, что "ничего не менялось, вот ...
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Аноним
Ты свои принципы оставь своей "мелкашке" и не указывай всем работодателям. У меня никто не ставит...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
ti605, Вы писали:у мужа была небольшая фирма. Все честно-легально-белое. УСН 6%. Наемные работник...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Диана Г.Н.
Мы не обращались, т.к. в них не верили, жалко было время тратить. На днях обратимся, отпишемся о ...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
А Вы к ним обращались? Мы обратились, завели дело, но слабо верится, что все разрешится. 
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
Номера разные, это указано в любой СПС (бсс система главбух, конс+). Номер декларации после прохо...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
Аноним, Вы писали:Все правильно не йух обманывать рабочий класс!))  Слышь, ты, рабочий класс...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
бух2007
сведения о доходах от деятельности ИП за 2016 год будут передаваться в территориальные органы ПФР...
Пересчет максимальных взносов ИП за 2016 возможен только до конца 2017: УФНС предупреждает
Клерк
ti605
у мужа была небольшая фирма. Все честно-легально-белое. УСН 6%. Наемные работники 10 человек, пол...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Диана Г.Н.
Что же молчат другие омбудсмены. По Московскому региону, например. АУ!
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Клерк
natalisa51
 А что честное слово " купеческое" уже ничего не значит... , справка ф 2ндфл- это тоже докум...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
Натали Б
Аноним, Вы писали:Надо просто организовать правило-вбивать в трудовой договор электронный адрес р...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
Над.К
А вы знаете какая пенсия у работников пфр?. она в разы больше вашей! Это неправда. Работники ПФР ...
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Аноним
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Клерк
natalisa51
А как можно проверить,что расчётные листки не выдавались? Разве что ,если работник сам не пожалуе...
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Клерк
natalisa51
 Не понятно, зачем сдавать данные за работников которые уволились? В разд 3 мы ведь даём дан...
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Аноним
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Клерк
ksehome
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Аноним
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Клерк
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Клерк
ksehome
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Аноним
Аноним, Вы писали:Отличная инициатива. Расходы фирмы на открытие действительно в разы упадут&nbsp...
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Клерк
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Клерк
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Аноним
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ksehome
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