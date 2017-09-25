Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам

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К бизнес-омбудсмену обращаются ИП по вопросу применения налоговыми органами мер принудительного взыскания в отношении задолженности, которая оплачена плательщиками в 2016 году в ПФР.

В этой связи в аппарате бизнес-омбудсмена Курской области состоялось совещание по вопросу администрирования страховых взносов. В мероприятии также приняли участие руководитель УФНС региона, заместитель Управляющего отделением ПФР по Курской области, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Глава УФНС отметила, что «при представлении плательщиками в налоговый орган актов сверок с органами ПФР, подтверждающих отсутствие задолженности по страховым взносам, налоговыми органами будут приняты меры по получению указанной информации в установленных форматах из органов ПФР в целях уточнения обязательств плательщиков и отмены мер принудительного взыскания задолженности».

Она также подчеркнула, что в указанных ситуациях плательщикам достаточно обратиться в налоговый орган по месту учета. В каждом налоговом органе выделены телефоны «горячей» линии, по которым также возможно решить вопросы по задолженности, переданной органами ПФР на 01.01.2017 года.