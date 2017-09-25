Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
К бизнес-омбудсмену обращаются ИП по вопросу применения налоговыми органами мер принудительного взыскания в отношении задолженности, которая оплачена плательщиками в 2016 году в ПФР.
В этой связи в аппарате бизнес-омбудсмена Курской области состоялось совещание по вопросу администрирования страховых взносов. В мероприятии также приняли участие руководитель УФНС региона, заместитель Управляющего отделением ПФР по Курской области, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.
Глава УФНС отметила, что «при представлении плательщиками в налоговый орган актов сверок с органами ПФР, подтверждающих отсутствие задолженности по страховым взносам, налоговыми органами будут приняты меры по получению указанной информации в установленных форматах из органов ПФР в целях уточнения обязательств плательщиков и отмены мер принудительного взыскания задолженности».
Она также подчеркнула, что в указанных ситуациях плательщикам достаточно обратиться в налоговый орган по месту учета. В каждом налоговом органе выделены телефоны «горячей» линии, по которым также возможно решить вопросы по задолженности, переданной органами ПФР на 01.01.2017 года.
Что же молчат другие омбудсмены. По Московскому региону, например. АУ!
Мы не обращались, т.к. в них не верили, жалко было время тратить. На днях обратимся, отпишемся о результатах.
Диана Г.Н., Вы писали: