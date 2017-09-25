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Пересчет максимальных взносов ИП за 2016 возможен только до конца 2017: УФНС предупреждает

25.09.17 08:02
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В то время как ФНС выступает против ПФР по вопросу перерасчета максимальных страховых взносов ИП, ее нижестоящие органы в лице УФНС дают разъяснения, идущие вразрез с мнение вышестоящей инстанции.

Так, УФНС по Новосибирской области на своем сайте сообщает предпринимателям, что сдать отчет за 2016 год надо не позднее 31.12.2017. Иначе ИП уже не сможет «отбиться» от взносов, рассчитанных из 8 МРОТ.

В рамках информационного взаимодействия с целью подтверждения полученного самозанятым лицом дохода, налоговые органы передают в территориальные органы ПФР сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период, не позднее 15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом, после указанной даты до окончания текущего года – не позднее 1-го числа каждого следующего месяца.

Таким образом, сведения о доходах от деятельности ИП за 2016 год будут передаваться в территориальные органы ПФР до окончания 2017 года.

Предпринимателям, не представившим отчет доходах за 2016 год до 31 декабря 2017 года, территориальные органы ПФР в соответствии с частью 11 статьи 14 Закона № 212-ФЗ исчислят страховые взносы в максимальном размере.

Позиция ПФР исключает возможность перерасчета обязательств в отношении плательщиков страховых взносов, которые представят сведения о доходах за 2016 год после окончания 2017 года.

С целью исключения начисления страховых взносов в завышенном размере ИП необходимо до 31 декабря 2017 года задекларировать доходы за 2016 год, а в случае неосуществления деятельности и отсутствия дохода представить «нулевую» отчетность.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
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Аноним
в след году волна будет  - когда  ЕНВД и ПСН  ккм заставят купить бредятина господ...
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Аноним
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Аноним
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