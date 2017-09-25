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Плательщикам ЕНВД и ПСН советуют уже сейчас готовиться к переходу на онлайн-ККТ

25.09.17 13:16
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C 1 июля 2017 года новый порядок применения контрольно-кассовой техники стал обязательным для всех, кроме плательщиков ЕНВД, патента и занятых в сфере услуг. Для них эта мера отсрочена на год, и они обязаны будут перейти на новый порядок применения ККТ с 01 июля 2018 года.

Как показала практика первого этапа, плательщикам ЕНВД и ПСН следует начинать готовиться к приобретению новой ККТ уже сейчас, советует УФНС по Республике Бурятия.

Впрочем, региональные налоговики отмечают, что многие из плательщиков ЕНВД и ПСН уже сейчас добровольно применяют кассовые аппараты, так как это удобно для внутреннего учета и снижает риск злоупотреблений со стороны персонала.

Кроме того, эти налогоплательщики, хотя и применяют ККТ, но не подпадают под проведение со стороны налоговой службы контрольных мероприятий по соблюдению законодательства о применении ККТ, что упрощает ведение бизнеса.

Напомним, ранее глава ФНС Михаил Мишустин заявлял, что второй этап перехода на онлайн-кассы должен быть комфортным для той категории налогоплательщиков, которая под него подпадает.

На встрече главы «Опоры России» с Владимиром Путиным было высказано предложение об отмене обязанности по применению новых касс для неторгового бизнеса.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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