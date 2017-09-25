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Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось

25.09.17 16:34
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Специалистам Курского отделения ФСС удалось отстоять в суде права женщины, которой работодатель сначала отказывалась выплачивать пособие по беременности и родам в полном объеме, а затем вовсе стал отрицать факт трудовых отношений.

Когда подошел срок выплаты пособия, организация обратилась в ФСС за возмещением расходов. Деньги выделили, однако в течение двух недель работодатель вернул их в отделение.

Пока женщина добивалась справедливости, отношение к ситуации работодателя поменялось еще раз. Были внесены корректировки отчислений с ее заработка в ПФР, как случайно начисленные, переписаны табели рабочего времени и даже внесены корректировки в журнал учета трудовых книжек. А адвокат работодателя стал настаивать в суде, что женщина в трудовых отношениях с предпринимателем не состояла. Появились в суде и «свидетели», которые работали вместе с этой женщиной, но, оказывается, ее «не знали».

Суд восстановил права работницы в полном объеме. Сумма возвращенных по пособиям средств составила 107 тыс. рублей. Компенсация морального вреда – 10 тыс. рублей, сообщает региональное отделение ФСС. Работодатель подал апелляционную жалобу. Курский областной суд, выслушав доводы истца, ответчика и представителя регионального отделения ФСС, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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