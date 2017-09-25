Кто указывает в 4-ФСС новый код подчиненности

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Мурманское региональное отделение ФСС сообщает, что с 01.10.2017 Филиал №1 исключается из структуры регионального отделения. В связи с этим страхователи, состоящие на учете в Филиале №1, автоматически будут переданы на регистрационный учет в ГУ — Мурманское РО ФСС РФ.

С 01.10.2017 при сдаче Расчета по форме 4-ФСС необходимо указывать следующий код подчиненности (код территориального органа Фонда):

510 0 1 — для юридических лиц;

510 0 2 — для обособленных подразделений юридических лиц;

510 0 3 — для страхователей-физических лиц.

Реквизиты для уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также фактический адрес приема отчетности по форме 4-ФСС на бумажном носителе остаются без изменений (г. Мурманск, ул. С.Перовской, д. 25/26).

При необходимости можно получить уведомление о регистрации и уведомление о размере страховых взносов с новыми данными, сообщает региональное отделение фонда.