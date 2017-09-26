Кто должен регистрироваться в ФСС

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Самостоятельно регистрироваться в качестве страхователя в ФСС должны следующие категории плательщиков страховых взносов:

1. Юрлица по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для совершения операций открыты счета в банках и которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня создания такой «обоссобки».

При этом заявителем представляются следующие документы:

а) для регистрации в качестве страхователя - заявление о регистрации в качестве страхователя юрлица по месту нахождения обособленного подразделения, копии документов, подтверждающих наличие открытого счета в банке и начисление выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц;

б) для снятия с учета - заявление о снятии с учета юрлица по месту нахождения обособленного подразделения, копии документов, подтверждающих закрытие счета в банке, либо прекращения полномочий обособленного подразделения по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц;

в) для регистрации (снятия с учета) страхователя в связи с изменением места нахождения обособленного подразделения - заявление о регистрации.

2. Физлица, заключившие трудовой договор с работником - в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников.

При этом заявителем представляются следующие документы:

а) для регистрации в качестве страхователя - заявление о регистрации, копия документа, удостоверяющего личность, и копии трудовых книжек нанятых работников или трудовых договоров, заключенных с работниками;

б) для снятия страхователя с учета - заявление о снятии с учета и копии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, являющихся основанием для снятия с учета (прекращение действия трудового договора с последним из принятых работников);

в) в случае изменения места жительства страхователя - заявление о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства и копия документа, удостоверяющего личность.

3. Физлица, заключившие гражданско-правовой договор при наличии в нем условий о том, что страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за указанных лиц - на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения указанного договора.

При этом заявителем представляются следующие документы:

а) для регистрации страхователя - заявление о регистрации, копия документа, удостоверяющего личность, копии гражданско-правовых договоров с физлицами;

б) для снятия страхователя с учета - заявление о снятии с регистрационного учета и копии документов, подтверждающих расторжение либо окончание срока действия гражданско-правовых договоров (при отсутствии трудовых договоров с нанимаемыми страхователем работниками);

в) в случае изменения места жительства страхователя - заявление о регистрации и копии документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, физлица (адвокаты, ИП, члены КФХ, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера) вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы в ФСС РФ в размере стоимости страхового года.

Такие разъяснения дает на своем сайте отделение ФСС по Красноярскому краю.