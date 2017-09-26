Для получения «детских пособий» через Соцзащиту ИП потребуется справка из ФСС
26.09.17 12:45
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В соответствии с Приказом МХСР от 23.12.2009 г. №1012н справка об отсутствии регистрации в качестве страхователя, добровольно уплачивающего страховые взносы в ФСС, выдается Фондом физическому лицу, осуществляющему деятельность в качестве:
- индивидуального предпринимателя,
- адвоката,
- нотариуса,
- иному физлицу, профессиональная деятельность которого в соответствии с федеральными законами подлежит госрегистрации или лицензированию,
Данная справка выдается в случае, если назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты населения, пояснили в отделении ФСС по Астраханской области.