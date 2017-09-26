В реестре операторов фискальных данных пополнение

Аноним Надо же чем-то сайт наполнять. Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов

Аноним Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в назначении платежа в платежке что-то н... Счет на оплату: хранить или выкинуть

Аноним Аноним, Вы писали:ооо Велкорм это тоже они. Менеджер М. Ковалёв, ген.директор Устинов. Мы п... Комментарий о контрагенте ООО "РУССКОЕ ЗЕРНО"

Дмитрий Разуваев на не честном бизнесе вы наверное сказать имели ввиду.... Сколько лиц уже привлечено к субсидиарной ответственности

Аноним С каких это пор ФСС озаботился правами беременных? Обычно, они вечно пытаются доказать притворнос... Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось

sv777 Счета на оплату нам приходят по электронной почте.Если поставщики потом с документами дают счет н... Счет на оплату: хранить или выкинуть

Аноним Налоговикам наводка. Обратите внимание на деятельность ТСЖ"Олимп-99" г. Москва ,ул. Удальцо... ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться

Аноним Настоящий Федеральный закон не определяет меры социальной поддержки граждан, родившихся в п... Кому присвоят статус детей войны

Аноним Я рада ,что наконец-то налоговики взялись за ТСЖ ,давно пора . Доходы у них огромные ,собственник... ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться

Аноним Ну.... на край я вообще смогу прожит без устройства на работу. Дом в деревне / картошка/рыб... Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления

Аноним Аноним, Вы писали:Замечательные слова произносит налоговый сотрудник! Белая зарплата - хор... Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»

Аноним Мама не покупает ничего, даже заварку. пьет кипяченой воду и варит один и тот же суп всю ж... Как вода сквозь пальцы: накопить на черный день

Аноним То, что сейчас происходит с малым бизнесом, очень сильно перекликается с «раскулачиванием&r... За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел

Аноним могильный крест на бизнесе Сколько лиц уже привлечено к субсидиарной ответственности

Аноним Ну теперь понятно почему Путин так страной управляет. Он же опирается на эти цифры, согласно кото... Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления

Аноним об этом уже столько говорят, но денег как всегда не найдется!!! а осталось то их, детей вой... Кому присвоят статус детей войны

Аноним храню, тем более, что наша налоговая при проверке иногда их запрашивает( или запрашивала, может&n... Счет на оплату: хранить или выкинуть

Аноним работодатель сначала отказывалАсь выплачивать пособие по беременности и родам в полном объе... Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось

Аноним Не храню вообще. Ссылка на реквизиты есть в договоре. При смене реквизитов контрагент уведомляет ... Счет на оплату: хранить или выкинуть