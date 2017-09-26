В реестре операторов фискальных данных пополнение
26.09.17 10:45
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ФНС приказом от 12.09.2017 № ЕД-7-20/720@ внесла в реестр операторов фискальных данных две новые организации: ООО Удостоверяющий центр «ИнитПро» и ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ».
Оператор фискальных данных - организация, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных.
Теперь в реестре значится 14 организаций, имеющих право на обработку фискальных данных. Ознакомиться с этим и другими реестрами, касающимися применения онлайн-ККТ, можно на сайте Федеральной налоговой службы.