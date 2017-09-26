После переезда ИП пенсфонд два года не может передать данные о взносах

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Переезд из Екатеринбурга в Москву обернулся для предпринимательницы ходьбой по замкнутому кругу. Уже два года отделения ПФР из разных регионов не могут договориться между собой. Региональные «пенсионщики» утверждают, что передали дело ИП по новому месту жительства, в столичном ПФР настаивают, что ничего не получали.

А тем временем ИП получила требование от ИФНС на уплату взносов за прошлые годы.

В ноябре 2015 года я переехала из Екатеринбурга в Москву и зарегистрировалась в ПФР №7. В течение двух лет Московское отделение ПФР говорит, что не может получить мое электронное дело из Екатеринбурга. В Екатеринбурге утверждают, что мое дело выгружено уже давно.

В январе 2017 года я получила от ИФНС Требование об уплате пени за невыполнение обязанности по уплате страховых взносов в ПФРФ и ФФОМС за 2014-2015 годы. Позднее пени сняли с моего счета. Никакие объяснения/заявления ИФНС не принимает, говорит, нужны электронные данные по моим платежам от ПФР.

Московское отделение ПФР продолжает утверждать, что ждет мое электронное дело из Екатеринбурга, в Екатеринбурге продолжают утверждать, что дело выгрузили.

Подскажите куда все-таки обратиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки?

- Svet_Svetlana

Многие ИП столкнулись с некорректным сальдо по взносам из-за неслаженного взаимодействия ПФР и ФНС. Однако у героини этой темы ситуация осложняется еще и из-за неслаженности между двумя отделениями одного фонда.

Читатели нашего форума советуют бизнес-леди жаловаться куда только можно – в ОПФР Москвы и Екатеринбурга, в ФНС и УФНС.

Дать совет предпринимательнице можно в теме форума «Некорректные данные в ФНС об уплате взносов в ПФР».